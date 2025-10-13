Konference „Vyšší energetická a materiálová bezpečnost“ se bude konat v Litvínově

16. října 2025 se v ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. v Litvínově uskuteční 4. ročník konference s názvem „Vyšší energetická a materiálová bezpečnost“. Akce, pořádaná Českou asociací oběhového hospodářství (ČAObH) ve spolupráci s ORLEN Unipetrol, se zaměří na klíčová témata energetické a materiálové bezpečnosti, recyklace a ekonomiky v kontextu klimatických změn. Na závěr je připravena exkurze areálem ORLEN Unipetrol.
V petrochemickém segmentu plánuje skupina ORLEN Unipetrol do roku 2030 vyrábět až 20 procent svých plastových produktů z odpadních surovin. Program konference nabídne příspěvky a diskuzí s odborníky průřezově z oblastí energetiky, recyklace a ekonomiky. “Právě to jsou klíčová témata České asociace oběhového hospodářství, která dlouhodobě v asociace sledujeme a snažíme se je ve spolupráci s klíčovými hráči průmyslu, veřejného sektoru a akademické sféry neustále posouvat,” komentuje smysl už tradiční akce Petr Špičák, předseda výkonného výboru ČAObH.
Mezi hlavní body programu patří:
Energetika: Přednášky se zaměří na inovace v multipalivových kotlích, využití biometanu jako náhrady fosilních paliv, technologické aspekty uhlíkové neutrality a úskalí realizace zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO). Vystoupí zde například zástupci Veolia
Energie ČR, a.s. či Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů v České republice, z.s.
Recyklace: Tato sekce se bude věnovat tématům jako chemická recyklace, dopady změn katalogu odpadů na cirkularitu baterií, pokročilé metody získávání kovů z autovraků a upcycling starého papíru. Mezi přednášejícími budou zástupci ORLEN Unipetrol a.s., CIUR a.s. nebo ECOBAT s.r.o.
Ekonomika a klima: Diskutovány budou otázky vývoje emisí skleníkových plynů po roce 2019, vliv systémů rozšířené odpovědnosti výrobce (EPR) na snižování dopadů na klimatický systém, dekarbonizace výroby cementu a bioekonomika jako nástroj pro snížení
dopadů klimatických změn. Sekci uvede Ministerstvo životního prostředí České republiky, dále vystoupí zástupce Holcim (Česko), a.s. či České zemědělské univerzity.
Konference bude zahájena v 9 hodin a závěrečná exkurze bude končit přibližně v 16 hodin. Akce je určena pro odborníky, zástupce firem, státní správy a akademické sféry, kteří se zajímají o udržitelný rozvoj a oběhové hospodářství.
Program je k dispozici na www.obehove-hospodarstvi.cz
