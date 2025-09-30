02/2025

Evropská unie připravuje legislativu pro klimatickou odolnost. Český průmysl čekají nové výzvy

30. 9. 2025

thunderstorm-3417042_640
zdroj: pixabay

Evropská komise připravuje první legislativní rámec, který se zaměřuje na klimatickou odolnost členských států a firem. Dosud se evropská politika soustředila především na snižování emisí, nově však roste důraz na schopnost přizpůsobit se dopadům změny klimatu. Pro český průmysl to znamená nové výzvy i příležitosti a nutnost zajistit, aby firmy mohly fungovat i při extrémních klimatických jevech.

Klimatická odolnost jako nový pilíř evropské politiky

K dosavadním opatřením zaměřeným na snižování emisí přibývá nový prvek – schopnost států, regionů a firem vyrovnat se s dopady změny klimatu. Podle propočtů Evropské unie se každé euro vložené do preventivních opatření může vrátit až čtrnáctinásobně díky snížení škod způsobených extrémními projevy počasí.

