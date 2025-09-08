Česko už nesmí být černou skládkou Evropy. Piráti představují své plány pro odpadové hospodářství po volbách

Zbývá méně než měsíc do chvíle, kdy se v Česku otevřou volební místnosti a proběhnou parlamentní volby. V rámci našeho předvolebního seriálu proto přinášíme odpovědi České pirátské strany na otázky, jak by v případě získání vládního mandátu řídila environmentální politiku a jak si představuje budoucnost českého odpadového hospodářství.
V dnešním díle se budeme věnovat anketním otázkám, které se týkají recyklačního průmyslu, zpracování plastových odpadů a oběhového hospodářství. Příští týden přineseme pohled České pirátské strany na průmysl, včetně toho těžkého, energetiku a obnovitelné zdroje energie.
Recyklační průmysl a recyklace plastových odpadů
Jaké konkrétní kroky plánujete k výraznému zpřehlednění toku odpadů a finančních toků v systému rozšířené odpovědnosti výrobce (EPR), aby systém podporoval materiálovou recyklaci a byl otevřený pro férovou soutěž recyklačních firem?
Systémy EPR musí být maximálně transparentní a pravidelně vyhodnocovány.
ČR v současnosti zaostává v transparentnosti i efektivitě systému. Jak zajistíte, aby výrobci, obce a recyklační průmysl měli přístup k přesným datům o tocích odpadů, financích a skutečné míře recyklace?
Zjednodušeně řečeno, buď to půjde po dobrém, nebo si vyšší míru transparentnosti vynutíme zákonem.
Investiční jistota soukromého sektoru v oblasti zpracování plastového a jiného komunálního odpadu je opřena pouze o nestabilní dotační schémata. Nabízí se zvýšit jistotu sektoru například legislativním ukotvením povinnosti veřejného sektoru (města, státní podniky) poptávat výrobky s obsahem recyklátu, nebo zavedením dlouhodobých kontraktů na dodávku odpadních surovin za tržních podmínek. Jak by jste situaci řešili, pokud budete mít tu možnost?
