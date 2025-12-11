V soutěži Czech Envi Thesis 2025 vyhrála práce o vztahu ke krajině a emocích

Sedmý ročník soutěže Czech Envi Thesis, který vyvrcholil 26. listopadu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, potvrdil, že zájem studentů o environmentální témata napříč univerzitami v České republice stále roste.
V letošním ročníku soutěžilo 54 prací, přičemž o soutěži se během roku podařilo informovat více než 60 000 vysokoškolských studentů. Ministerstvo životního prostředí soutěž dlouhodobě podporuje. „Každý ročník nás překvapí něčím novým, ale letos mě nejvíc oslovila šíře témat – od veřejné dopravy, přes vztah dětí k regionu a krajině až po greenwashing,“ říká Jan Macháč, hlavní organizátor soutěže z FSE UJEP.
„Ministerstvo životního prostředí soutěž dlouhodobě podporuje. Společenskovědní pohled na ochranu životního prostředí je velmi důležitý, nevystačíme pouze s technickými řešeními. Ty samozřejmě potřebujeme, ale zároveň potřebujeme vědět, jak řešení aplikovat, tak aby byla společensky přijatelná. Každý rok máme možnost poznat kompetentní a motivované mladé lidi, kteří nás svým přístupem a svou prací ohromí. Finalistům na ministerstvu nabízíme odborné stáže a možnost poznat práci státní správy,“ říká Anna Pasková, ředitelka odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje na Ministerstvu životního prostředí.
Z pěti nejlepších absolventských prací z oblasti životního prostředí vyhrála diplomová práce Anežky Nejedlové z Technická univerzity v Liberci. Práce s názvem Český ráj: krajina mého domova zkoumala fenomén tzv. sense of place (vztah k místu) u žáků 5. tříd žijících v Chráněné krajinné oblasti Český ráj. Výzkum odhalil, že děti si primárně vytváří vztah ke krajině zejména skrz emoce, prožitky a sociální vazby, nikoli jen přes geografická fakta. Anežka potvrdila, že častější pobyt v přírodě souvisí s vyšší regionální identitou, znalostí míst i vztahem k přírodě. Práce mimo jiné doporučuje výraznější začlenění terénní výuky do primárního vzdělávání. „Chtěla jsem ukázat, že krajina není pro děti jen kulisa jejich života, ale prostor plný významů, emocí a vzpomínek,“ řekla v průběhu prezentace vítězka.
Na druhé místo zařadila odborná porota práci Víta Ješiny z Vysoké školy ekonomické v Praze. Vít v ní ověřoval teorii dvojí dividendy, která tvrdí, že environmentální daně mohou současně zlepšovat životní prostředí i ekonomický výkon. Výsledky ukazují, že evropské země v praxi skutečně dosahují ekonomické dividendy (růst HDP) i částečné environmentální dividendy (např. zlepšení kvality ovzduší). „To, že lze propojit zdánlivě protikladné cíle – ekonomický růst a ochranu životního prostředí – dělá tuto teorii skutečně revoluční a motivovalo mě ji otestovat,“ zdůvodnil výběr tématu Vít Ješina.
Třetí místo obsadil Jiří Korbel z Univerzity Karlovy v Praze s tématem Dilema mezi zvýšením ceny a redukcí rozsahu veřejných služeb na případu pražské veřejné dopravy. Jiří prokázal, že informační intervence výrazně zvyšuje akceptaci vyšší ceny jízdného. „Ukázalo se, že informovanost a komunikace s lidmi je klíčem k porozumění i k ochotě přijímat cenové změny,“ komentoval svou práci Jiří Korbel.
Další dvě finalistky řešily témata bikesharingu a greenwashingu. Zástupkyně UJEP z Fakulty sociálně ekonomické Kristýna Blažková představila svoji bakalářskou práci o přístupu různých měst k zavádění bikesharingu a na základě zjištění formulovala doporučení pro začlenění těchto služeb do městské mobility. Do finále se dostala také Magdalena Pacovská z Univerzity Karlovy, která představila zajímavé téma greenwashingu, který sice může snížit důvěryhodnost firem, ale ne vždy mění celkové vnímání firmy ze strany spotřebitelů.
Vybrané finalisty čeká v následujících měsících natáčení podcastu, který se stal nedílnou součástí soutěže a snahy o propagaci výsledků jejich vědeckého počínání a šíření doporučení z prací plynoucích. Dosavadní díly s finalisty z minulých ročníků je možné poslechnout na Spotify nebo Youtube.
Soutěž dlouhodobě podporují významné instituce i firmy kladoucí důraz na udržitelnost. Letos to byla opět společnost Vodafone, která finalistům zprostředkovala workshop o prezentaci a komunikaci vědeckých výsledků vedený Davidem Vaníčkem. Ministerstvo životního prostředí, taktéž partner soutěže, nabídlo finalistům odborné stáže, stejně jako další partneři v čele s Business Leaders Forem, Skanskou a Nadačním fondem Severočeská voda. „Máme radost, že soutěž nabízí nejen ocenění, ale i skutečné příležitosti pro další růst a rozvoj studentů,“ dodává Jan Macháč.
Organizátoři již nyní vyzývají studenty, kteří plánují psát závěrečnou práci s environmentálním přesahem, aby se do soutěže v příštím roce přihlásili. „Pokud se věnujete environmentálním tématům a chcete svou práci posunout dál, Czech Envi Thesis je skvělá příležitost,“ uzavírá Jan Macháč.
Komentáře