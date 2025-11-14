Globální cirkularita stagnuje, odpad a spotřeba materiálů dál rostou

Podle zprávy Circularity Gap Report 2025, kterou vypracovala organizace Circle Economy ve spolupráci s Deloitte, klesla globální míra cirkularity na pouhých 6,9 %. Přibližně 93 % materiálů ve světové ekonomice tedy stále pochází z primárních zdrojů a trend je dlouhodobě stejný: i když recyklace objemově stoupá, spotřeba surovin roste ještě rychleji.
Neviditelné bohatství měst
Zpráva upozorňuje na obrovský, ale často přehlížený potenciál uložený v městské zástavbě, infrastruktuře a průmyslových objektech. Města dnes fungují jako zásobárny kvalitních materiálů, které by šly efektivně využívat znovu, jenže většinou nevíme, kde přesně se nacházejí, ani v jakém jsou stavu.
