Právě vyšlo: Průmyslová ekologie 3/2025

- Evropa svými regulacemi oslabuje vlastní ekologické výrobce a dováží neekologickou ocel z Číny a dalších zemí . Bez oceli přitom nelze zajistit obranu ani vybudovat infrastrukturu, protože se jedná o základní surovinu. Více se dočtete v rozhovoru o ocelářském průmyslu v EU s Marcelou Kubalovou, předsedkyní představenstva Ocelářské unie … Některým lidem nedochází, že bez oceli se prostě neobejdeme, str. 4 - 7
- Podle Miroslava Havránka, ředitele Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, klimatické změny už nelze chápat jen jako neurčité „něco se děje s klimatem“. Ukazují spíše, jak obrovský tlak náš druh vyvíjí na planetu jako celek. Čelíme planetární krizi životního prostředí, 8 - 9.
- Londýnský soud minulý měsíc rozhodl, že těžební firma BHP nese právní odpovědnost za největší ekologickou katastrofu, která se nesmazatelně zapsala do dějin Latinské Ameriky. Jak přesně k havárii před deseti lety došlo a jaké následky přinesla se dočtete v… Katastrofa, která změnila krajinu k nepoznání, str. 14 - 15
- Na první pohled může úprava katalogu odpadů v oblasti baterií působit jako čistě technická záležitost. Ve skutečnosti však přináší mnohem širší důsledky, které se dozvíte v článku...Malá změna, velké dopady aneb Jak úprava katalogu zásadně ovlivní sběr baterií,str. 16 - 18
- Etanol má být v Evropě oficiálně klasifikován jako karcinogenní látka. V odborných kruzích tento krok vyvolává nejen otázky, ale především rozpaky ...Alkohol je metla lidstva, jenže co bychom bez něj dělali?,str. 19
- Radek Hořeňovský ze společnosti WASTen Star Holding, B.V. upozorňuje, že cirkulární ekonomika je součástí Green Dealu, ale není s ním totožná. Právě odlišení obou konceptů je klíčové pro pochopení, jakou roli může cirkulární ekonomika sehrát v evropském hospodářství...Nedostatek zdrojů, zejména kritických surovin, je jednou z největších slabin Evropy. Nelze ji v žádném případě obejít, str. 20 - 21
- Evropa spouští proces zavádění nové směrnice o čištění městských odpadních vod. Její dopady zasáhnou celou infrastrukturu a náklady rozhodně nebudou malé ....Česko se připravuje na implementaci směrnice o čištěni městských odpadních vod, str. 24 – 25
