Ministr Vlček v Temelíně udělil Adéle Chalupové ocenění za přínos k popularizaci jaderné energetiky

Ministr Lukáš Vlček v jaderné elektrárně Temelín udělil ocenění ministra průmyslu a obchodu Adéle Chalupové, jaderné inženýrce a výrazné popularizátorce vědy. Ocenil tak její přínos k otevřenému a srozumitelnému vysvětlování jaderné energetiky široké veřejnosti i mladé generaci. Současně se v Temelíně společně zúčastnili výcviku nových operátorů jaderných elektráren.
„Adéla Chalupová ukazuje, že i velmi složité technologie se dají vysvětlovat srozumitelně, věcně a s nadšením. Jádro bude v dalších desetiletích zásadním pilířem českého energetického mixu, a abychom tuto příležitost zvládli, potřebujeme další špičkové odborníky. I díky práci a nadšení Adély se daří do elektráren dostávat nové operátory včetně žen,“ říká ministr Vlček. V Temelíně zároveň nedávno společnost ČEZ odstartovala výcvik 29 nových operátorů, mezi nimi i čtyř žen. Budou se několik let připravovat na vysoce kvalifikované pozice, které jsou zásadní pro provoz jaderných elektráren. První dva roky absolvují nováčci intenzivní teoretickou přípravu a poté je čeká práce na simulátorech a provozní praxe v elektrárnách.
„Bylo skvělé vidět motivovanou skupinu nových operátorů, kteří se budou podílet na řízení jaderné energetiky, přímo při výcviku. Letos dokonce v rekordním počtu,“ shrnul ministr Vlček. Adéla Chalupová (*1997) působí jako operátorka sekundárního okruhu Jaderné elektrárny Temelín, kde se podílí na řízení turbíny a souvisejících technologií. Veřejnosti je známá především díky své popularizační činnosti, na sociálních sítích, přednáškách na základních a středních školách i v médiích přibližuje složitá technická témata srozumitelně a přitažlivě. Vyvrací mýty o jádru, ukazuje jeho praktické fungování a motivuje mladé lidi ke studiu technických oborů a zájmu o jadernou energetiku. Letos byla zařazena do žebříčku Forbes 30 pod 30.
Komentáře