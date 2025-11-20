02/2025

Textil stále brzdí cirkulární ekonomiku Evropy, upozorňuje EEA

20. 11. 2025| autor: redakce0

ChatGPT Image Nov 20, 2025, 01_16_25 PM
zdroj: chatGPT

Oděvy nadále končí ve spalovnách a recyklace je mizivá. Analýza EEA ukazuje, proč textil zůstává jedním z největších ekologických problémů Evropy a co je třeba změnit. Nové metriky a digitální nástroje mají politikům i průmyslu pomoci identifikovat slabá místa a nastavit udržitelnější modely výroby a spotřeby.

Dopady textilu na životní prostředí

Podle EEA má textil v EU dlouhodobě jeden z největších dopadů na životní prostředí. V roce 2022 byl pátým nejzatěžovanějším spotřebitelským segmentem – zejména kvůli vysoké spotřebě vody, emisím a tlaku na půdu. Hlavním problémem je nízká míra recyklace. Aktuální evropská data navíc ukazují, že i tam, kde recyklace existuje, jde často o downcycling – tedy přeměnu na materiály nižší kvality, které se do módního průmyslu nevracejí.

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

PřihlásitObjednat předplatné

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO