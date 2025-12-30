Český fotovoltaický trh v roce 2025: růst pokračuje, ale naráží na limity

Česká fotovoltaika má za sebou rok, který v mnoha ohledech překvapil i zkušené hráče v oboru. Zatímco v minulých letech její růst táhla energetická krize a masivní zájem domácností, uplynulých dvanáct měsíců ukázalo odlišnou podobu sektoru.
Trh se musel přizpůsobit nové realitě, v níž už nerozhoduje jen rychlost výstavby, ale především schopnost efektivně nakládat s vyrobenou energií v prostředí kolísavých cen a stále více zatížených sítí. S koncem roku 2025 je zřejmé, že solární energetika v Česku na významu neztrácí, její další rozvoj však vyžaduje podstatně jiný přístup než v předchozích letech.
Tento obsah je uzamčen
Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.
Komentáře