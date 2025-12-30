03/2025

Český fotovoltaický trh v roce 2025: růst pokračuje, ale naráží na limity

29. 12. 2025| autor: redakce0

solar-farm-6619505_640
zdroj: pixabay

Česká fotovoltaika má za sebou rok, který v mnoha ohledech překvapil i zkušené hráče v oboru. Zatímco v minulých letech její růst táhla energetická krize a masivní zájem domácností, uplynulých dvanáct měsíců ukázalo odlišnou podobu sektoru.

Trh se musel přizpůsobit nové realitě, v níž už nerozhoduje jen rychlost výstavby, ale především schopnost efektivně nakládat s vyrobenou energií v prostředí kolísavých cen a stále více zatížených sítí. S koncem roku 2025 je zřejmé, že solární energetika v Česku na významu neztrácí, její další rozvoj však vyžaduje podstatně jiný přístup než v předchozích letech.

