03/2025

Průmysl pozitivně překvapil listopadovým růstem

10. 1. 2026| zdroj: SP ČR0

zdroj: pixabay

Průmyslová produkce v listopadu vzrostla meziročně reálně o 5,7 %, samotný zpracovatelský průmysl vzrostl o 6,4 %. K pozitivním číslům přispěla většina odvětví, zejména pak výroba motorových vozidel včetně navazujících sektorů jako např. pryže a plasty, nebo obranný sektor. Příznivé výsledky předvedly také energeticky náročná odvětví jako chemický průmysl nebo hutnictví a slévárenství. 

„Průmysl v listopadu opět meziročně vzrostl a celoroční výsledky od ledna přesáhly hodnoty okolo 1 %. Ačkoliv k listopadovému výkonu dopomohla i slabší srovnávací základna, celkově pozitivní trend potvrzují příznivější ukazatele Indexu cen nákupních manažerů, ale také výhled zakázek u společného šetření SP ČR a ČNB mezi firmami.

Průmyslovým podnikům, zejména těm energeticky náročným, také od nového roku pomůže snížení konečných cen elektřiny z důvodu odpuštění poplatků na podporu obnovitelných zdroj energie. Dlouhodobější překážky tuzemského průmyslu ale stále trvají. Slabá dynamika růstu a poptávky u našich hlavních obchodních partnerů se prozatím příliš nemění a výhled některých klíčových odvětví, jako například automotive, je do budoucna nejistý z důvodu narůstající konkurence z asijských zemí,“ komentuje Milan Klempíř, hlavní ekonom Svazu průmyslu. 

