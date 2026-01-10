EU představila návrh pravidel pro plastový odpad

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh prováděcího nařízení týkající se plastového odpadu – celounijní kritéria pro posouzení toho, kdy odpad přestává být odpadem.
Cílem této iniciativy je sestavit celounijní kritéria pro stanovení toho, kdy plastový odpad přestává být odpadem. Díky takovému jednotnému a harmonizovanému souboru kritérií a jeho jednotnému uplatňování v EU se přispěje k vytvoření dobře fungujícího jednotného trhu s druhotnými surovinami. Tím, že se na základě nových kritérií vyjasní, kdy se povinnosti vyplývající ze stávajících právních předpisů o odpadech přestanou na plastový odpad vztahovat, sníží se administrativní zátěž pro hospodářské subjekty.
EU 15_26 EK Návrh prováděcího nařízení – Ares(2025)11557440
