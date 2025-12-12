Vláda projednala zprávu o Národním prováděcím programu k evropské směrnici o čištění městských odpadních vod

Čistění odpadních vod by se mělo zlepšit tak, aby se zvýšila ochrana vodních ekosystémů, a naopak zmírnily negativní dopady na životní prostředí. To je cílem směrnice o čištění městských odpadních vod, kterou do praxe postupně uvádí Národní prováděcí program.
Harmonogram splnění požadavků směrnice je rozložen až do roku 2045, jednotlivé kroky zahrnují legislativní transpozici, technické standardy, monitoring a reporting vůči Evropské komisi. „Mezi klíčové změny, které nová směrnice přináší, patří snížení hranice velikosti aglomerace, pro které je povinná výstavba stokové soustavy nad 1 000 ekvivalentních obyvatel, a zavedení pokročilých technologií terciárního a kvartérního stupně čištění pro ty nejvýznamnější z nich.
Postupně tak budou čistírny odpadních vod s kapacitou nad 10 000 ekvivalentních obyvatel zavádět požadavky na účinnější odstraňování živin, jako je dusík a fosfor, a také látek, které se dosud běžně v odpadních vodách nesledují, respektive cíleně neodstraňují – například mikroplasty, zbytky léčiv a takzvané věčné chemikálie. Další úkoly se týkají povinnosti dosažení energetické neutrality čistíren odpadních vod a zavedení systému rozšířené odpovědnosti výrobců pro financování nejpokročilejších technologií čištění odpadních vod. Aby nová vláda stihla směrnici transponovat, je potřeba implementaci věnovat intenzivní péči. To si vyžádá celou řadu legislativních změn a také nastavení mechanismů rozšířené odpovědnosti výrobců pro kosmetický a farmaceutický průmysl a vznik nezávislé organizace, která bude prostředky vybírat a rozdělovat,“ komentuje ministr životního prostředí v demisi Petr Hladík (KDU-ČSL).
Proces přípravy Národního prováděcího programu je rozdělen do tří etap. V letošním roce proběhla první etapa, která se zaměřila na tvorbu metodiky, aktualizaci seznamu aglomerací, vymezení citlivých oblastí a přípravu digitálních geografických dat. Během jara 2026 bude nutné splnit další úkoly jako je analýza výchozího stavu, inventarizace infrastruktury, a také již návrh konkrétních legislativních změn. Do konce roku 2026 pak návrh konkrétních opatření, ekonomických nákladů, harmonogramu a návrh integrovaných plánů hospodaření s vodami.
Součástí bude kvalifikovaný odhad ekonomických nákladů na splnění požadavků směrnice, včetně dopadu na cenu stočného a určení zdrojů financování. Návrh programu zpracovalo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a bude dále aktualizován. Členské státy jsou povinny transponovat požadavky směrnice do národní legislativy nejpozději do 31. července 2027.
