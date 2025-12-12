Hnutí Fridays for Future vyhlásilo na pondělí 15. 12. celorepublikovou středoškolskou stávku za klima

Hnutí Fridays for Future vyhlásilo na pondělí 15. 12. školní stávku za klima. V Praze současně svolává demonstraci na Hradčanském náměstí. Stávka navazuje na celostátní protesty z tohoto týdne, během kterých tisíce studentů odešly z výuky na výzvu iniciativy Univerzity za klima.
Středoškoláci reagují na dočasné pověření Petra Macinky vedením ministerstva životního prostředí, ke kterému má dojít v pondělí při jmenování vlády Andreje Babiše. Do protestů se podle organizátorů chystají zapojit studenti ze středních škol po celém Česku. Jako důvod pro stávku uvedli dočasné pověření předsedy motoristů Petra Macinky vedením resortu životního prostředí. Upozorňují také na to, že by mohlo v budoucnosti dojít ke jmenování Filipa Turka na zmíněný post. Studenti chtějí stávkou vyzvat prezidenta Petra Pavla a premiéra Andreje Babiše, aby ministerstvo životního prostředí nesvěřovali žádnému zástupci strany Motoristé sobě. Dále apelují na poslance, aby nevyslovovali důvěru vládě, ve které by motoristé resort získali.
„Prezident Petr Pavel byl schopný zajistit, aby Andrej Babiš veřejně vyřešil svůj střet zájmů a aby vláda nezpochybňovala členství v EU a NATO. Požadujeme, aby prezident přikládal stejnou důležitost jako veřejným financím a bezpečnosti i ochraně životního prostředí a boji proti klimatické krizi," uvedli svolavatelé. „Premiér a prezident by měli Macinku vyzvat k co nejrychlejší rezignaci," doplňují.
Pořadatelé z Fridays for Future upozorňují na napojení motoristů na tuzemskou fosilní oligarchii. Poukazují na to, že předseda strany Petr Macinka několik let pracoval pro Institut Václava Klause, který sponzoruje majitel několika uhelných elektráren a dolů Pavel Tykač. Macinka a další členové strany se podle nich ocitají ve střetu zájmů v otázkách ochrany životního prostředí a klimatu. Uvádí, že vedením ministerstva by měl být pověřen kompetentní a nezávislý odborník.
Proti jmenování motoristů na ministerstvo životního prostředí v říjnu protestovaly tisíce lidí v Praze a dalších městech. Vznikl také dopis 450 vědců, kteří se proti jmenování vymezili.
