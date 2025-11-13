Praha ve spolupráci se Škoda Auto a PRE rozšíří síť vysokorychlostních dobíjecích stanic na pěti nových místech

Hlavní město, Škoda Auto a Pražská energetika (PRE) navazují na memorandum o spolupráci z června roku 2022 a pokračují v rozvoji vysokovýkonné dobíjecí infrastruktury (HPC) v metropoli. Pracovní skupina aktuálně schválila rozšíření rychlodobíječek do dalších pěti důležitých lokalit, například ke Kongresovému centru Praha, k Výstavišti Praha nebo k plaveckému areálu na Chodově.
V Praze v současnosti funguje několik desítek rychlodobíječek. Plánovaný krok má dále zvýšit dostupnost a komfort dobíjení pro rezidenty i návštěvníky hlavního města. „Rozšiřujeme síť tam, kde chybí, a u hlavních tahů, kde dává největší smysl. Chceme, aby v Praze bylo dobíjení rychlé, srozumitelné a dostupné, pro rezidenty i návštěvníky. Partnerství se Škoda Auto a PRE nám umožňuje stavět smysluplnou infrastrukturu, nejen body na mapě. Zároveň instalace těchto nabíječek nebude ubírat další parkovací místa Pražanům," uvádí Bohuslav Svoboda, primátor hl. m. Prahy.
Spolupráce navazuje na společný závazek budování ultrarychlých stanic HPC, a zároveň koordinuje rozvoj pomalého, rychlého i vysokorychlostního dobíjení v souladu s Generelem dobíjecí infrastruktury hl. m. Prahy. Vysokorychlostní stanice budou přednostně vznikat u frekventovaných tahů a ve spádových uzlech, aby pokryly „bílá místa“ a nabídly pohodlné dobíjení také obyvatelům okrajových částí a sídlišť.
Pracovní skupina složená ze zástupců všech tří partnerů schválila nové umístění stanic hned na pěti nových místech. Jedná se o Kongresové centrum Praha v Praze 4 (11 HPC do 400 kW), dále Výstaviště Praha v Praze 7 (4 HPC do 400 kW), plavecký areál Chodov v Praze 11 (6 HPC do 400 kW a 6 AC 2×22 kW), o Rozvodnu Chodov v ulici Na Jelenách v MČ Praha – Šeberov (7 HPC do 400 kW) nebo ulici K Výtopně v MČ Praha – Zbraslav (3 HPC do 400 kW). Navíc se aktuálně prověřují majetkoprávní podmínky také v případě lokality Těšnov na pomezí Prahy 1 a Prahy 8.
„Navazujeme na memorandum se Škoda auto a skupinou PRE a rozšiřujeme spolupráci v budování vysokorychlostních nabíjecích hubů v Praze. Zkušenosti z evropských metropolí jednoznačně ukazují, že síť HPC stanic představuje uživatelsky nejpřívětivější a nejkomfortnější řešení pro rezidenty i návštěvníky města. Klíčem je dostupnost na klíčových uzlech, jednoduchý systém identifikace a technologie připravené na budoucí rozvoj elektromobility v Praze,” říká Jan Chabr, předseda Výboru pro energetiku Zastupitelstva hl. m. Prahy.
„Škoda Auto podporuje dostupnou elektromobilitu na všech úrovních. K tomu jednoznačně patří také dostatečně hustá síť nabíječek. Vážíme si příležitostí, které otevřelo Memorandum o spolupráci s Prahou a PRE. Dnešní oznámení pěti nových lokalit pro ultrarychlé nabíjení dokládá úspěch naší spolupráce a představuje skvělou zprávu jak pro uživatele elektromobilů, tak pro pražské ovzduší,“ sděluje Jiří Maláček, vedoucí Škoda Auto pro český trh.
„Hlavní město je velmi specifické, co se týče dostupnosti volných a zároveň vhodných lokalit pro dobíjení. Najít v dnešní zástavbě místo, kde dobíjecí infrastruktura bude spolehlivě plnit svůj účel, bude dostupná z hlavních dopravních tepen a zároveň nebude vadit například památkářům, není vůbec jednoduché. Velmi si vážíme toho, že se nám v rámci spolupráce s hlavním městem i Škodou Auto daří takové lokality společně vybrat a posouvat výstavbu rychlé veřejné dobíjecí infrastruktury vpřed,“ doplňuje generální ředitel Pražské energetiky Pavel Elis.
Nové stanice budou integrovány do jednotného informačního a komunikačního systému města s cílem co nejjednodušší uživatelské zkušenosti bez ohledu na provozovatele (s možností jednotné identifikace, např. prostřednictvím aplikace Lítačka). Na jednotlivých místech nyní pokračuje projekční a povolovací příprava a koordinace se správci sítí. Harmonogram zprovoznění bude upřesněn po dokončení přípravy. Vybavení bude kompatibilní s klíčovými roamingovými platformami a umožní škálování výkonu podle potřeby.
