Bezpečnější novoroční oslavy, méně hluku a ochrana lidí i zvířat. Začala platit nová pravidla pro pyrotechniku

Od 1. 12. platí nová pravidla pro prodej a používání pyrotechnických výrobků. Novela s výjimkou nejméně nebezpečné kategorie F1 zakazuje prodej pyrotechniky mimo kamenné prodejny a zpřísňuje pravidla pro on-line prodej. Posiluje také pravomoci obcí při její regulaci a zavádí minimální ochrannou vzdálenost při odpalování pyrotechniky od objektů, jako jsou nemocnice, chovy zvířat a další citlivá mísa.
Od 1. července 2026 pak zavádí povinnost odborné způsobilosti i pro nákup a používání kategorie F3. Cílem novely je snížit hluk, ochránit zdraví lidí a zvířat a omezit znečištění ovzduší i riziko požárů.
„Neodborné používání pyrotechniky každoročně způsobuje vážné úrazy a škody na majetku. Abychom více ochránili lidi i zvířata, zpřísnili jsme pravidla pro prodej a používání pyrotechniky. To zahrnuje omezení prodeje na trzích, zákaz používání v blízkosti citlivých objektů nebo povinnost ověřit věk při nákupu on-line. Současně dáváme obcím možnost lépe určit, kde se pyrotechnika smí používat, a tím chránit veřejný prostor i zranitelné skupiny,“ říká ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.
„Každé omezení pyrotechniky je krokem k většímu klidu a bezpečí pro nás všechny. Díky regulaci pyrotechniky se omezí se hluk, znečištění ovzduší a nebezpečí úrazů a požárů. Velký hluk má negativní dopad na děti, nemocné a seniory. Stejně tak způsobuje každoročně domácím, ale i hospodářským zvířatům mnoho problémů, v některých případech dokonce vede k jejich úmrtí. Proto zavádíme bezpečnostní pásmo kolem nemocnic, domovů pro seniory, ZOO a chovných stanic do vzdálenosti 250 metrů od objektu. To je vzdálenost vyhodnocena jako dostatečná pro minimalizaci zdravotních rizik a rizik pro životní prostředí,“ dodává ministr životního prostředí Petr Hladík.
„Ochrana zvířat patří dlouhodobě mezi priority Ministerstva zemědělství. Jsem proto rád, že se do zákona podařilo prosadit mimo jiné i zákaz použití pyrotechniky v okolí chovů hospodářských zvířat. Při odpalování pyrotechniky dochází k náhlým, velmi hlasitým zvukům, které způsobují zvířatům obrovský stres. Docházelo pak k častým zraněním vyplašených zvířat. Na webu Ministerstva zemědělství jsme také spustili interaktivní mapu, která zobrazuje všechny zóny, kde je odpalování pyrotechniky omezeno nebo zakázáno. Chceme tak občanům a organizacím usnadnit přehled o tom, kde se nacházejí vysoce chráněná místa, jako jsou útulky, záchranné stanice nebo objekty pro chov hospodářských zvířat,“ říká ministr zemědělství Marek Výborný.
Nová pravidla zpřísňují prodej pyrotechniky mimo kamenné prodejny. S výjimkou nejméně nebezpečné kategorie F1 bude od dnešního dne zakázán prodej pyrotechnických výrobků ve stáncích, na trzích nebo v přenosných zařízeních. Také se zpřísňuje online prodej – pyrotechniku kategorie F3 a vyšší bude možné předávat pouze osobám, které dosáhly požadovaného věku a splňují požadovanou odbornou způsobilost. Pro pyrotechniku kategorií F3 bude od 1. července 2026 vyžadováno potvrzení odborné způsobilosti, které vydává Český báňský úřad.
Novela dále zavádí tzv. ochranná pásma, která zakazují používání pyrotechniky s výjimkou kategorie F1 do vzdálenosti 250 metrů od nemocnic, domovů pro seniory, zoologických zahrad, chovů zvířat a dalších citlivých objektů. Obce navíc získávají možnost vydávat obecně závazné vyhlášky, které mohou omezit používání pyrotechniky na celém území obce nebo jen na vybraných místech, a to celoročně či jen v určitých obdobích.
Cílem novely je omezit hluk, snížit riziko požárů a chránit zdraví lidí a zvířat. Nová pravidla mají také dopad na prodej zábavní pyrotechniky vyšších kategorií – F3 a F4 – které jsou určeny především pro odborně způsobilé osoby. Tresty za porušení nových pravidel mohou zahrnovat vysoké pokuty a v závažných případech i zákaz činnosti až na tři roky.
Pyrotechnické výrobky se rozdělují na zábavní pyrotechniku (F1 až F4), divadelní (T1 a T2) a ostatní pyrotechnické výrobky (P1 a P2). Vyšší číslo u jednotlivé kategorie znamená vyšší riziko při jejím používání. Přehled kategorií zábavní pyrotechniky F1 – bouchací kuličky, motýli, prskavky F2 – petardy, římské svíce, dýmovnice, malé baterie F3 – velké kompaktní baterie, složené ohňostroje, velké petardy, římské svíce velkých kalibrů, velké fontány F4 – kulové pumy, válcové pumy, kompaktní baterie, ohněpád.
Zákon o pyrotechnice je dostupný na tomto odkazu.
