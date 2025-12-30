03/2025

Evropský parlament schválil postupný zákaz ruského plynu a přípravu zákazu ropy

30. 12. 2025| zdroj: CEBRE0

pipeline-4691574_640
zdroj: pixabay

Evropský parlament přijal nový právní předpis, který postupně zakáže dovoz ruského potrubního a zkapalněného zemního plynu od začátku roku 2026 a zajistí jeho úplné ukončení do 30. září 2027.

Nařízení stanoví rovněž jednotné sankce napříč Unií pro případy porušení pravidel a vyžaduje od dovozců a skladovatelů podrobné důkazy o původu plynu, aby se minimalizovalo riziko obcházení zákazu. Parlament také dosáhl závazku Evropské komise předložit právní předpisy k zákazu dovozu ruské ropy, které by měly vstoupit v platnost nejpozději koncem roku 2027. Poslanci prosadili zpřísnění podmínek pro případné dočasné pozastavení zákazu v mimořádných situacích ohrožujících energetickou bezpečnost EU a urychlení ukončení dlouhodobých smluv na dodávky zkapalněného plynu.

„Jedná se o historický krok: EU učinila obrovský pokrok směrem k nové éře bez ruského plynu a ropy,“ uvedl Ville Niinistö (Greens/EFA, Finsko). Zpravodajka ITRE Inese Vaidere (EPP, Lotyšsko) dodala, že dnešní hlasování vysílá jasný signál, že Evropa už nikdy nebude závislá na ruské energii, a zdůraznila význam zavedení sankcí a cesty k zákazu ropy. Legislativa nyní čeká na formální schválení Radou a následné vyhlášení v Úředním věstníku EU.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO