Evropský parlament schválil postupný zákaz ruského plynu a přípravu zákazu ropy

Evropský parlament přijal nový právní předpis, který postupně zakáže dovoz ruského potrubního a zkapalněného zemního plynu od začátku roku 2026 a zajistí jeho úplné ukončení do 30. září 2027.
Nařízení stanoví rovněž jednotné sankce napříč Unií pro případy porušení pravidel a vyžaduje od dovozců a skladovatelů podrobné důkazy o původu plynu, aby se minimalizovalo riziko obcházení zákazu. Parlament také dosáhl závazku Evropské komise předložit právní předpisy k zákazu dovozu ruské ropy, které by měly vstoupit v platnost nejpozději koncem roku 2027. Poslanci prosadili zpřísnění podmínek pro případné dočasné pozastavení zákazu v mimořádných situacích ohrožujících energetickou bezpečnost EU a urychlení ukončení dlouhodobých smluv na dodávky zkapalněného plynu.
„Jedná se o historický krok: EU učinila obrovský pokrok směrem k nové éře bez ruského plynu a ropy,“ uvedl Ville Niinistö (Greens/EFA, Finsko). Zpravodajka ITRE Inese Vaidere (EPP, Lotyšsko) dodala, že dnešní hlasování vysílá jasný signál, že Evropa už nikdy nebude závislá na ruské energii, a zdůraznila význam zavedení sankcí a cesty k zákazu ropy. Legislativa nyní čeká na formální schválení Radou a následné vyhlášení v Úředním věstníku EU.
