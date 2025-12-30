V listopadu vyhověly všechny vzorky pohonných hmot

Česká obchodní inspekce monitorovala kvalitu pohonných hmot v měsíci listopadu 2025. Na čerpacích stanicích v ČR odebrala celkem 128 vzorků, z toho 51 vzorků motorových benzinů, 59 vzorků motorových naft, 16 vzorků LPG a 2 vzorky CNG. Všechny vzorky vyhověly stanoveným jakostním požadavkům.
Ve srovnání s říjnem 2025 tak bylo zaznamenáno zlepšení z 0,5 % na 0,0 % v počtu nevyhovujících vzorků.
Na základě novely vyhlášky č. 516/2020Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách, ve znění Vyhlášky č. 271/2025 Sb., která mj. změnila minimální počet odebraných vzorků pohonných hmot za rok pro posouzení jejich jakosti, Česká obchodní inspekce od 1. listopadu 2025 odebírá menší počet vzorků.
Biopaliva v pohonných hmotách
Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 59 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v motorových benzinech byl zkontrolován u 51 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.
Závěr
Oproti říjnu bylo v listopadu zaznamenáno zlepšení u odebraných a kontrolovaných vzorků motorových benzinů z 1,4 % na 0,0 %. Vzorky FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty, bio-CNG, LNG, bio-LNG a ethanolu E85 nebyly vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami v listopadu odebrány.
Komentáře