Nový atlas PM2.5 odhaluje hlavní zdroje znečištění ve městech

Evropská města mají k dispozici nový nástroj: detailní mapy zdrojů jemného prachu PM2,5, které ukazují, odkud znečištění skutečně přichází a kde mohou lokální i národní politiky nejefektivněji zasáhnout.
PM2,5 jsou jemné pevné částice o průměru 2,5 mikrometru nebo menším, asi 30krát menší než lidský vlas. Jsou neviditelné, ale velmi nebezpečné, protože pronikají hluboko do plic a mohou ovlivnit srdce, cévy i celkové zdraví člověka.
Tento obsah je uzamčen
Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.
Komentáře