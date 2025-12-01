Kvalita vody v Česku stagnuje. Problémem jsou pesticidy, nedostatečné čištění odpadních vod i intenzivní zemědělství

Z nejnovější Zprávy o životním prostředí ČR 2024 vyplývá, že ačkoliv se kvalita povrchových vod od začátku 21. století výrazně zlepšila, v posledních letech dochází ke zřetelné stagnaci.
Koncentrace znečišťujících látek už neklesají a přibližně polovina sledovaných profilů spadá do III. třídy jakosti, tedy mezi vody znečištěné. Nedochází sice k dramatickému zhoršení, ale další posun k lepšímu se zastavil a to v době, kdy evropské standardy postupně zpřísňují.
Nejhorší situace je v zemědělsky intenzivních krajích
Kvalita vody se výrazně liší napříč regiony. Největší problémy dlouhodobě vykazují Jihomoravský, Středočeský a Jihočeský kraj, kde se potkává intenzivní zemědělská výroba s vyšší koncentrací průmyslových provozů a často i s nedostačující kanalizační infrastrukturou. Přibližně 13,4 % obyvatel není napojeno na kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod, což je typické zejména pro menší obce. Tam pak i lokální selhání nebo omezený provoz domácích čistíren může mít výrazný dopad na místní vodní toky
Tento obsah je uzamčen
Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.
Komentáře