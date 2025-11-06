Program Norské fondy pomůže s inovacemi v ochraně ekosystémů a biodiverzity a rozvojem mezinárodní spolupráce

Slavnostní podpis Memoranda o porozumění mezi Českou republikou, Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem dne 4. listopadu 2025 oficiálně zahájil implementaci Fondů EHP a Norska pro období 2021-2028. Státní fond životního prostředí ČR se již podruhé stal zprostředkovatelem programu životního prostředí, který získá podporu z Norských fondů.
Mezi priority nově připravovaného programu navrhuje zavádění inovací v ochraně ekosystémů a biodiverzity, rozvoj mezinárodní spolupráce i podporu pilotních projektů zaměřených na CCS technologie.
„Fondy EHP a Norska představují pro Českou republiku významný zdroj podpory v ochraně životního prostředí a adaptace na změnu klimatu. Z Norských fondů budeme mít k dispozici 30 milionů euro, projekty budou také kofinancovány z prostředků SFŽP ČR v hodnotě 5,3 milionů euro. Memorandum o porozumění mezi Českou republikou a Norskem potvrzuje náš společný závazek pokračovat v této úspěšné spolupráci a dále rozvíjet sdílení zkušeností a znalostí v oblasti zlepšování kvality ovzduší, ochrany vodních zdrojů a posílení biodiverzity. Tento rámec zároveň přirozeně doplňuje agendu Ministerstva životního prostředí zaměřenou na posílení odolnosti ekosystémů, podporu inovací a udržitelný rozvoj na národní i mezinárodní úrovni,“ uvádí ministr životního prostředí Petr Hladík.
Hlavním cílem Fondů EHP a Norska, které financují projekty v patnácti přijímacích státech, je snižování hospodářských a sociálních rozdílů v Evropě a posilování mezinárodní spolupráce. V České republice podporují projekty v oblastech jako životní prostředí, věda a výzkum, zdraví, kultura, vzdělávání či ochrana lidských práv již od roku 2004, kdy jsme vstoupili do Evropské unie. Během tří již dokončených dotačních období bylo v České republice podpořeno několik tisíc úspěšných projektů a bilaterálních iniciativ.
Státní fond životního prostředí ČR je zprostředkovatelem programu životního prostředí Norských fondů od dotačního období 2014-2021. V tomto období se též stal iniciátorem k založení tzv. Green Hub, který rozšířil mezinárodní spolupráci také na další přijímací státy.
„Předešlé období programu Norských fondů považujeme za velmi úspěšné a těší nás, že implementace programu byla znovu svěřena Fondu. Pozitivní hodnocení jsme zaznamenali nejen od našich kolegů z Norské environmentální agentury, která bude i nadále partnerem programu, ale také od zástupců z dalších přijímacích států. Ti dokonce projevili zájem nejen o výsledky našich projektů, ale zajímají je i možnosti bližší spolupráce,“ říká Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.
Příprava programu je v plném proudu
„V tuto chvíli již aktivně vyjednáváme o zaměření a cílech nového programu životního prostředí. V uplynulých letech byl program velmi různorodý. V novém období bychom rádi Norské fondy alokovali na užší okruh témat a více podpořili bilaterální spolupráci na projektech,“ vysvětluje Ivo Marcin, ředitel Sekce strategie Fondu a mezinárodní spolupráce. „Významným přínosem Norských fondů bylo zavádění inovací do oblasti ochrany ekosystémů a biodiverzity. Na tyto úspěšné výzvy bychom rádi navázali. Nově je otevřená diskuse o možnosti podpory technologií zaměřených na zachytávání, transport a ukládání oxidu uhličitého, kde by bylo možné čerpat norské zkušenosti,“ přibližuje očekávané zaměření programu.
Jednání o programových prioritách budou probíhat mezi Státním fondem životního prostředí ČR a jednotlivými mezinárodními partnery v následujících týdnech. „S ohledem na termíny jednotlivých kroků na naší a donorské straně přepokládáme, že k podpisu Dohody o programu dojde v druhé polovině příštího roku. Pokud bude vyjednávání pokračovat dle našich předpokladů, první výzvy z Norských fondů bychom rádi otevřeli na konci roku 2026. Připravena bude také výzva z přidruženého Bilaterálního fondu, která umožní rozvoj česko-norské spolupráce,“ uzavírá Petr Valdman. Aktuální informace o přípravě programu můžete sledovat na sociálních sítích Facebook a Instagram.
Úspěšné podpořené projekty
Státní fond životního prostředí ČR je zprostředkovatelem od roku 2017, kdy mu byla svěřena administrace programu životního prostředí pro Fondy EHP a Norska 2014-2021. Doposud bylo zrealizováno 165 projektů v oblasti ochrany vod, ovzduší, adaptace na změnu klimatu a ochrany biodiverzity a ekosystémů. Mezi projekty bylo rozděleno téměř 900 milionů korun.
S podpořenými projekty se můžete seznámit na webu Státního fondu životního prostředí ČR.
