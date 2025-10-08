Svaz průmyslu na Sněmu představil priority pro novou vládu: Česko musí posílit roli v Evropě i vlastní odolnost

Svaz průmyslu a dopravy ČR představil na svém tradičním Sněmu, konaném v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, priority, které by podle byznysu měla reflektovat nová vláda. V turbulentní době, kdy Evropa řeší svou budoucnost, obrannou odolnost i konkurenceschopnost, vyzývá Svaz průmyslu k odpovědným a strategickým rozhodnutím, která zajistí dlouhodobý růst české ekonomiky a posílí postavení Česka v EU.
Nový mandát pro stát. Nová očekávání od byznysu
„Volby určují směr, ale skutečnou změnu přináší až činy. Svět se mění, Evropa se přeskupuje a těžce bojuje s upadající konkurenceschopností. Česko má šanci posílit, pokud zkrotí byrokracii, zajistí dostupné ceny energií a zrychlí povolovací procesy. Bez investic do lidí, technologií, infrastruktury a inovací to ale nepůjde. Nová vláda bude mít přesně 1460 dnů, aby ukázala, že jí jde o konkurenceschopné, silné a odolné Česko. Sluší se poděkovat i za ty investice a změny ve prospěch české ekonomiky, které udělala vláda Petra Fialy. Rozhodnutí o investicích do jádra, důchodová reforma či rychlé tempo stavby dálnic určitě zůstanou jejich pozitivním odkazem,“ uvedl Jan Rafaj, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.
Desatero Svazu průmyslu: Priority pro novou vládu
- Štíhlý stát a méně byrokracie
- Stabilní a konkurenceschopné ceny energií
- Podpora exportu na třetí trhy
- Dokončení klíčové dopravní i digitální infrastruktury
- Urychlení povolovacích procesů
- Flexibilní trh práce, pravidla pro kvalifikované cizince, moderní školství
- Podpora výzkumu, vývoje a nových technologií
- Digitalizace státní správy a efektivní veřejné služby
- Reforma zdravotnictví, aby systém obstál i v příštích desetiletích
- Silnější role ČR v EU, aktivní zapojení do evropské obranyschopnosti
Obrana: Český průmysl jako pilíř evropské bezpečnosti
Jedním z klíčových témat letošního Sněmu byla i obrana a připravenost Evropy a Česka na bezpečnostní hrozby. Svaz průmyslu zdůraznil, že český průmysl má reálný potenciál stát se technologickým lídrem v oblasti obranných inovací a zásadní součástí evropského bezpečnostního ekosystému.
„Současná bezpečnostní situace je nejzávažnější od druhé světové války. Český průmysl se svou bohatou tradicí a expertízou by se mohl stát pilířem bezpečnosti a obranyschopnosti Česka, našeho regionu i celé Evropy,“ připomněla Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu pro obranu a digitální ekonomiku. „K tomu však potřebujeme investice a zásadní zjednodušení evropské i národní legislativy, fungující dopravu, ocelářství i chemický průmysl.“
Svaz průmyslu vyzývá novou vládu, aby představila transparentní výdajovou trajektorii na obranu až do roku 2030, která umožní průmyslu plánovat investice do výrobních kapacit a vývoje. Zároveň apeluje na posílení domácích kapacit a vytvoření moderního obranného ekosystému v úzké součinnosti se spojenci z NATO i EU.
Budoucnost EU: Čas pro evropský restart
Na Sněmu Svazu průmyslu zazněla silná výzva směrem k evropským institucím, apel na dokončení jednotného trhu, odstranění zbytečných bariér a posílení spolupráce v klíčových oblastech, které ovlivňují konkurenceschopnost evropských firem.
„Jednotný trh je největší ekonomická deviza, kterou Evropská unie má, ale zůstává nedokončený. Pokud má Evropa obstát v globální konkurenci, musí firmám nabídnout skutečně jednotné prostředí pro zboží, služby, kapitál, energii i data,“ uvedl Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu. Důležitým tématem byla i energetická bezpečnost a transformace – Evropa musí nabídnout predikovatelné, férové a konkurenceschopné podmínky pro průmysl, zejména v kontextu dekarbonizace, přechodu na zelené technologie a vytváření nové energetické infrastruktury. „Evropa musí přestat brzdit sama sebe. Je čas na restart, a ten musí být ekonomický, technologický i strategický,“ doplnil Radek Špicar.
Ocenění pro Osobnost průmyslu 2025
Součástí slavnostního programu bylo také tradiční ocenění Osobnost průmyslu, které Svaz průmyslu uděluje za mimořádný přínos českému průmyslu, inovacím a podnikatelskému prostředí. Letošní laureátkou se stala Zuzana Ceralová Petrofová, prezidentka společnosti Petrof – významného výrobce akustických klavírů a pianin. Ocenění jí předali první dáma Eva Pavlová a Jan Rafaj.
„Zuzana Ceralová Petrofová je představitelkou páté generace slavné rodiny Petrofů. Ve vedení firmy dokázala skloubit respekt k tradici s moderním přístupem k řízení. Zachránila a rozvíjí značku světového významu, propojuje průmysl s kulturou a posiluje dobré jméno českého průmyslu i tradičního řemesla ve světě,“ uvedl prezident Svazu průmyslu Jan Rafaj.
