České firmy vnímají Green Deal jako hrozbu. Přesto investují do inovací

Postoj českých firem ke Green Dealu se během posledního roku výrazně proměnil. Zatímco v roce 2024 považovalo tento unijní balíček opatření za hrozbu přibližně 50 procent firem, letos už je to téměř 60 procent. Ukázal to průzkum Sdružení pro zahraniční investice (AFI), kterého se zúčastnilo 250 podniků.
Firmy se obávají hlavně nepředvídatelného globálního vývoje, složité legislativy, nedostatku kvalifikované pracovní síly a vysokých cen energií. To jsou podle respondentů klíčové bariéry dalšího rozvoje. Přesto se velká část podniků nechystá růst zastavit – investice plánuje přibližně 80 procent z nich.
