KDU-ČSL: Chráníme českou přírodu, nelegálním skládkám říkáme jasné ne

Ochrana přírody a krajiny patří mezi jednu z našich priorit. Chceme pečovat o krajinu rozumně a odpovědně – od zadržování vody v přírodě, přes zelenější města až po moudrý přístup k chráněným územím. Stejně důsledně se stavíme proti nelegálnímu skládkování, aby se Česká republika nestala černou skládkou Evropy. Významnou roli v tom hraje náš ministr životního prostředí Petr Hladík, který se aktivně zasazuje o ochranu prostředí, ve které žijeme. V KDU-ČSL prosazujeme řešení, která mají skutečné výsledky.
Ministerstvu životního prostředí pod vedením našeho ministra Petra Hladíka se po měsících intenzivního jednání podařilo dosáhnout řešení v případě nelegálně uloženého odpadu v obci Jiříkov na Bruntálsku. „V pondělí 8. září začala firma IGRO na náklady německé strany odvážet první kamion s asi šesti tunami odpadu. V následujících dnech bude pokračovat odvoz celkem zhruba 170 tun nelegálně uloženého odpadu. Podle aktuálních informací by do konce příštího týdne měl být z lokality odstraněn veškerý navezený odpad. Česká republika není a nebude skládkou odpadu v Evropě,“ uvedl Hladík.
Jednatel firmy Roth International, která nelegální odpad do ČR navezla, je ve vazbě, stejně jako jeden z řidičů. „Se státním zastupitelstvím v Německu jsme spolupracovali při zajišťování stop. Oceňuji práci České inspekce životního prostředí i Celní správy ČR. Poděkování patří také paní starostce Šiškové, díky které jsme mohli zajistit odvoz ještě nevyložených kamionů během ledna tohoto roku zpět do Německa v řádu několika dní,“ dodal ministr.
Navrácení již vysypaného nelegálního odpadu do země původu je v evropské praxi naprosto výjimečné – za posledních patnáct let se z České republiky nepodařilo vrátit zpět prakticky žádnou nelegální skládku. V Jiříkově k rychlému řešení přispěla pohotovost paní starostky Šiškové i nasazení všech odpovědných složek. Pro jistotu, že lokalita není kontaminovaná, proběhnou testy půdy ze státních prostředků.
Další případ nelegálně uloženého odpadu se nachází v Horních Heršpicích u Brna, kde jde rovněž o zásilku od stejné německé firmy. V současnosti probíhá výběrové řízení na firmu, která zajistí jeho odvoz. Ministerstvo životního prostředí čeká na stanovisko regionální vlády v Regensburgu. Odvoz by měl proběhnout v následujících týdnech, přičemž německá strana potvrdila, že zajistí odstranění veškerého odpadu, který byl do České republiky nelegálně dopraven.
Ochrana přírody a krajiny není jen o řešení aktuálních problémů, ale především o odpovědnosti vůči budoucím generacím. Každý krok, který zabrání znečišťování a nelegálnímu nakládání s odpady, je investicí do zdravějšího prostředí, čisté vody i kvalitní půdy. Věříme, že Česká republika musí být zemí, která si své přírodní bohatství chrání a předává jej dál – silné, zdravé a udržitelné.
