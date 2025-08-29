Konec dvojího zdanění otevírá bateriím cestu k průmyslu

Od 1. října 2025 vstoupí v platnost nová pravidla Energetického regulačního úřadu, která výrazně zlepší podmínky pro rozvoj bateriových úložišť v České republice. Nová pravidla zavádějí takzvanou Akumulaci 1. kategorie, která konečně řeší hlavní problém samostatných bateriových úložišť, což je dvojí zpoplatnění za kapacitu sítě.
Provozovatelé baterií museli dosud platit fixní poplatky za rezervaci přenosové kapacity, a to i přesto, že energii do sítě vrátili. V některých případech šlo až o 3 miliony Kč ročně za každý instalovaný megawatt. Problém spočíval v tom, že poplatek se platil jak za elektřinu odebranou ze sítě pro nabití baterie, tak za její následné dodání zpět. Efektivně se tak jedna a tatáž energie zpoplatňovala dvakrát.
„Nová pravidla odstraňují jistou nespravedlnost v systému, protože zamezují takzvanému dvojímu zpoplatnění. Úložiště sice elektřinu odeberou, ale opět ji vrátí zpět do soustavy,“ vysvětluje advokát Pavel Doucha, který se dlouhodobě věnuje právnímu rámci obnovitelných zdrojů.
Proč jsou baterie pro průmysl klíčové?
Podle LEX OZE III budou mít provozovatelé úložišť možnost využít výjimku z poplatků, pokud dodrží podmínku, že alespoň 80 % energie odebrané ze sítě musí být ve stejném měsíci do sítě také vráceno. Tím se otevře prostor pro ekonomičtější provoz velkokapacitních baterií, které hrají klíčovou roli v moderní elektroenergetice. Baterie pomáhají stabilizovat síť, vyrovnávat špičky a efektivně integrovat obnovitelné zdroje.
Pro průmyslové podniky navíc baterie přinášejí konkrétní výhody. Umožňují takzvaný peak shaving, kdy baterie vykrývají krátkodobé odběrové špičky. Firmy díky tomu mohou snížit své platby za sjednanou kapacitu a optimalizovat spotřebu, a navíc bateriová úložiště slouží jako záložní zdroje, které zajistí kontinuitu výroby při výpadku sítě.
Jak upozorňuje výkonný ředitel společnosti Solar Global Energy, Martin Foitl: „Projekty velkých bateriových úložišť jsou ekonomicky smysluplnější, když nejsou zatíženy nadbytečnými platbami. Věřím, že díky změně se konečně podaří realizovat i projekty, které dosud ležely v šuplíku.“
Zahraniční inspirace pro českou energetiku
Nová pravidla se navíc doplňují s legislativou Lex OZE III a s dotačními tituly z Modernizačního fondu a Operačního programu Životní prostředí, které podporují investice do úložišť. Česko se tak vydává cestou, kterou už prošly jiné evropské země. Například v Polsku stát cíleně podporuje rozvoj akumulace jako páteřního prvku energetické transformace, v Německu a Velké Británii pak bateriová úložiště fungují jako klíčový flexibilní zdroj pro řízení přenosové soustavy.
Důležité je také zmínit otázku životního cyklu baterií. Pro udržitelnost je klíčová recyklace materiálů, jako je lithium a kobalt, na konci jejich životnosti. Stále častěji se také mluví o takzvaném second-life využití, kdy se baterie z elektromobilů po ukončení jejich životnosti v dopravě použijí jako stacionární úložiště.
Důležitý impuls pro udržitelnou budoucnost
Zrušení dvojího zpoplatnění je důležitý impuls. Pokud má česká energetika zvládnout rostoucí podíl obnovitelných zdrojů i poptávku průmyslu, bude potřebovat tisíce megawatthodin nové akumulační kapacity. Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu proto znamená zásadní posun. Projekty, které ještě nedávno narážely na nepřekonatelnou ekonomickou bariéru, mohou konečně začít vznikat a posunout tak českou energetiku směrem k vyšší efektivitě, stabilitě a udržitelnosti.
