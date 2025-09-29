Pozvánka: 16. kurz CHELEPO – Chemická legislativa pro průmysl a obchod

Chcete vědět podrobně, co je v novele nařízení CLP a do kdy musíte nové povinnosti a pravidla plnit a co z této novely změní OMNIBUS?
Bude novela novely na základě souboru předpisů OMNIBUS?
OMNIBUS – co ponechává a co změní - termíny pro aktualizaci etiket, velikost písma, reklama a on-line prodej, povinnosti pro bezobalový prodej.
Kolektiv zkušených lektorů se problematikou těchto povinností zabývá ve své profesní praxi již řadu let, což je pro vás zárukou kvality a profesionálního přístupu.
Souhrnný přehled přednášek kurzu
- Aktuality v legislativě chemických látek a směsí (Kandidátský seznam, příloha XIV a XVII REACH, příloha VI CLP, návrhy omezení a další).
- Změny závazné klasifikace olova a související povinnosti.
- Aktuální znění nařízení (ES) č. 1272/2008 - nařízení CLP i ve vztahu k bezpečnostním listům (OMNIBUS, nové termíny pro aktualizaci štítků, zavedení konceptu „látka, která obsahuje více než jednu složku“, povinnost pro distributory podávat PCN oznámení, velikost písma na štítku, povinnosti pro plnící zařízení a další změny).
- PFAS látky – platná a připravovaná legislativa.
- Internetový prodej jako předmět kontrol ČIŽP.
- Toxicita mikroplastů.
- Mikroplasty z pohledu legislativních povinností.
- Průřezové změny v legislativě podnikové ekologie 2025 (prováděcí vyhláška o odpadech, novela zákona o ovzduší, změny zákona o vodách, evropské předpisy týkající se obalů PPWR, plynů a přeshraniční přepravy).
Kurz je možné zařadit do rámce vzdělávání odborně způsobilých osob podle nařízení REACH.
Termín konání:
5. – 6. 11. 2025 Praha, hotel Krystal
Kompletní časový harmonogram kurzu a další informace naleznete: www.chemeleoni.cz
Těšíme se na setkání s Vámi
za společnost CHEMELEONI s.r.o.
Ing. Martina Dobšáková, Ing. Tomáš Králik
Komentáře