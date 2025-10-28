02/2025

Modulová odpadová technologie umí proměnit náklady v zisk

27. 10. 2025| zdroj: Průmyslová ekologie0

LOPEZ_Bert

Modulová odpadová technologie (MOT) obchodní značky Bert přináší průlomový přístup ke zpracování místního biologicky rozložitelného odpadu na energie. Díky lokálnímu využití surovin, nízké legislativní náročnosti a vysoké energetické efektivitě se stává velmi zajímavým nástrojem pro firmy, které chtějí snížit provozní náklady, zlepšit ESG profil sobě a svým odběratelům a aktivně přispět k zelené transformaci Evropy.

Společnost zETLE EU+ pod obchodní značkou Bert, působící na evropském trhu, představuje unikátní spojení výzkumu, vývoje a výroby v oblasti modulárních technologií pro mokrou fermentaci biologicky rozložitelného odpadu. Výsledkem procesu jsou energie (elektrická, termická, teplo, chlad, pára), biohnojiva, krmiva a biometan – vše získané výhradně z lokálních odpadních zdrojů. Tím se původní nákladová položka mění v provozní úsporu nebo dodatečný zisk.

LOPEZ aneb, co může MOT provozovateli přinést

Lokální princip bez dopravní zátěže

Technologie MOT je navržena tak, aby maximálně využívala odpad přímo v místě jeho vzniku. Díky tomu nevzniká potřeba externí dopravy, což eliminuje logistické náklady i environmentální dopady.

Odpad jako jediný vstup

Zdrojem energií je výhradně místní biologicky rozložitelný odpad. Nepoužívá se žádná zemědělská prvovýroba, což zajišťuje 100% pokročilý bioplyn i biometan bez konkurence s potravinovým řetězcem.

Podlimitní instalace bez byrokracie

Díky legislativě LEX OZE III lze zařízení do výkonu 100 kWh instalovat jako drobné stavby bez nutnosti stavebního povolení či kolaudace. Projektovou dokumentaci zpracovává neautorizovaná osoba, což výrazně snižuje časovou i finanční náročnost. Technologie splňuje požadavky na odstupové vzdálenosti i tlakové limity, a díky limitu 2 500 tun odpadu ročně není nutné posouzení EIA.

Efektivní provoz a daňové výhody

Nepřetržitý provoz 24/7/365 je podpořen patentovanými technologiemi PONMIX a D2SF, které zajišťují vysokou účinnost míchání a durabilitu 30let. MOT spadá do druhé daňové odpisové skupiny, což umožňuje rychlejší návratnost investice. Energetický zákon navíc umožňuje sdílení přebytků elektřiny až s pěti partnery – od poboček po obce či domácnosti.

Zelená transformace

Technologie přeměňuje odpad na energii lokálně a ekonomicky. Jeden fermentor typu JUMBi, využívající hovězí hnůj, dokáže podle emisní studie eliminovat až 603 tun metanu ročně, který by jinak unikal do atmosféry. Zákazníci se díky tomu stávají preferovanými dodavateli, zlepšují své ESG reporty a získávají přístup k výhodnějším finančním produktům.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO