Modulová odpadová technologie umí proměnit náklady v zisk

Modulová odpadová technologie (MOT) obchodní značky Bert přináší průlomový přístup ke zpracování místního biologicky rozložitelného odpadu na energie. Díky lokálnímu využití surovin, nízké legislativní náročnosti a vysoké energetické efektivitě se stává velmi zajímavým nástrojem pro firmy, které chtějí snížit provozní náklady, zlepšit ESG profil sobě a svým odběratelům a aktivně přispět k zelené transformaci Evropy.
Společnost zETLE EU+ pod obchodní značkou Bert, působící na evropském trhu, představuje unikátní spojení výzkumu, vývoje a výroby v oblasti modulárních technologií pro mokrou fermentaci biologicky rozložitelného odpadu. Výsledkem procesu jsou energie (elektrická, termická, teplo, chlad, pára), biohnojiva, krmiva a biometan – vše získané výhradně z lokálních odpadních zdrojů. Tím se původní nákladová položka mění v provozní úsporu nebo dodatečný zisk.
LOPEZ aneb, co může MOT provozovateli přinést
Lokální princip bez dopravní zátěže
Technologie MOT je navržena tak, aby maximálně využívala odpad přímo v místě jeho vzniku. Díky tomu nevzniká potřeba externí dopravy, což eliminuje logistické náklady i environmentální dopady.
Odpad jako jediný vstup
Zdrojem energií je výhradně místní biologicky rozložitelný odpad. Nepoužívá se žádná zemědělská prvovýroba, což zajišťuje 100% pokročilý bioplyn i biometan bez konkurence s potravinovým řetězcem.
Podlimitní instalace bez byrokracie
Díky legislativě LEX OZE III lze zařízení do výkonu 100 kWh instalovat jako drobné stavby bez nutnosti stavebního povolení či kolaudace. Projektovou dokumentaci zpracovává neautorizovaná osoba, což výrazně snižuje časovou i finanční náročnost. Technologie splňuje požadavky na odstupové vzdálenosti i tlakové limity, a díky limitu 2 500 tun odpadu ročně není nutné posouzení EIA.
Efektivní provoz a daňové výhody
Nepřetržitý provoz 24/7/365 je podpořen patentovanými technologiemi PONMIX a D2SF, které zajišťují vysokou účinnost míchání a durabilitu 30let. MOT spadá do druhé daňové odpisové skupiny, což umožňuje rychlejší návratnost investice. Energetický zákon navíc umožňuje sdílení přebytků elektřiny až s pěti partnery – od poboček po obce či domácnosti.
Zelená transformace
Technologie přeměňuje odpad na energii lokálně a ekonomicky. Jeden fermentor typu JUMBi, využívající hovězí hnůj, dokáže podle emisní studie eliminovat až 603 tun metanu ročně, který by jinak unikal do atmosféry. Zákazníci se díky tomu stávají preferovanými dodavateli, zlepšují své ESG reporty a získávají přístup k výhodnějším finančním produktům.
Komentáře