Evropská komise posiluje CBAM a zavádí opatření proti obcházení emisních pravidel

Evropská komise představila balíček opatření, který má posílit účinnost Mechanismu uhlíkové hranice (CBAM) a zabránit jeho obcházení. Od 1. ledna 2028 se CBAM rozšíří o 180 ocelových a hliníkem náročných výrobků, včetně strojů a domácích spotřebičů.
Cílem je zajistit, aby se emise snižovaly, nikoli přesouvaly mimo EU, a zároveň podpořit konkurenceschopnost evropských výrobců prostřednictvím dočasného fondu na ochranu proti úniku uhlíku. Komise rovněž zavádí opatření proti obcházení pravidel, včetně zahrnutí předspotřebního šrotu z hliníku a oceli do výpočtů CBAM, zvýšené sledovatelnosti produktů a povinnosti poskytovat doplňující důkazy při nejasných emisních hodnotách. Tyto kroky zajistí spravedlivé uplatnění cen uhlíku pro EU i dovozce, přičemž se posílí kontrola a transparentnost celého mechanismu.
Součástí balíčku je také Dočasný fond pro dekarbonizaci, který má chránit evropské výrobce CBAM produktů před ztrátou konkurenceschopnosti. Fond bude refundovat část nákladů EU ETS firmám, které prokážou reálné úsilí o snižování emisí. Financování bude zajištěno kombinací příspěvků členských států (25 % výnosů z prodeje CBAM certifikátů v letech 2026-2027) a prostředků EU (75 %).
Současně byla zveřejněna CBAM Review zpráva, hodnotící přínos mechanismu během přechodného období 2023–2025. Zpráva potvrzuje CBAM jako klíčový nástroj pro podporu dekarbonizace mimo EU, poskytuje doporučení pro efektivní implementaci a stanovuje harmonogram kroků pro definitivní režim od roku 2026. Mechanismus je centrální součástí strategie EU dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050 a sladěn s cíli Pařížské dohody.
