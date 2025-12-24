Evropská komise schválila další milník notifikace veřejné podpory pro Dukovany

V pondělí 22. prosince 2025 rozhodla Evropská komise o zahájení formálního vyšetřovacího řízení podle čl. 108 odst. 2 SFEU k notifikaci veřejné podpory pro dvoublok nového jaderného zdroje na lokalitě Dukovany. Stalo se tak necelé tři měsíce poté, co ČR 2. října 2025 formálně požádala o souhlas s povolením veřejné podpory v rámci tzv. notifikace.
Tento standardní krok je důležitým milníkem pro notifikační proces nového jaderného zdroje, uzavření notifikačního procesu a získání souhlasu MPO předpokládá zhruba v 1. čtvrtletí 2027. Komise bez zbytečného odkladu rozhodla o spuštění další fáze posuzování veřejné podpory pro dvoublok nového jaderného zdroje na Dukovanech. ČR letos na začátku října požádala o rozšíření již schválené podpory (na pátý blok) na dvoublokovou výstavbu v návaznosti na rozhodnutí vlády ČR a podpisu EPC kontraktu mezi společnostmi Elektrárna Dukovany II, a. s. a KHNP.
Nyní proběhne tzv. fáze formálního vyšetřovacího řízení podle čl. 108 odst. 2 SFEU, tj. veřejná konzultace a jednání ČR s Komisí ohledně vznesených pochybností týkající se přiměřenosti podpory a jejích dopadů s cílem finalizovat podmínky této podpory. Takto standardně probíhaly všechny předchozí notifikace veřejných podpor pro nové jaderné zdroje v EU.
S Evropskou komisí, ředitelstvím pro hospodářskou soutěž a také ředitelstvím pro vnitřní trh MPO intenzivně spolupracuje. Spolupráce bude nyní pokračovat tak, abychom získali souhlas s poskytnutím veřejné podpory zhruba v 1. čtvrtletí 2027 a následně mohla být poskytnuta první část státní půjčky na výstavbu Dukovan. Projekt je v mezidobí financován za komerčních podmínek, žádné zpoždění projektu v této souvislosti tedy nehrozí.
Komentáře