Vyhlášení datového standardu pro ohlašovací povinnost „Roční zpráva od provozovatele kolektivního systému pro vybrané plastové výrobky"

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti.
Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.
Datový standard vydaný k 25.11.2025 určený pro formulář agendy odpadů (F_ODPRZ_SUP) lze využít k ohlašování v roce 2026 a je k dispozici na www.ispop.cz -> TECHNICKÉ POŽADAVKY v záložce DATOVÉ STANDARDY.
