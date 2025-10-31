Kontroly solárních panelů a příslušenství odhalily nedostatky u všech kontrolovaných výrobků

Česká obchodní inspekce v rámci mezinárodní kontrolní akce zaměřené na solární panely a příslušenství ověřovala, zda uvedené výrobky dodávané na tuzemský trh splňují zákonem stanovené požadavky. Provedla celkem 13 kontrol u 12 hospodářských subjektů a nedostatky zjistila u všech kontrolovaných výrobků.
Kontrolní akce byla realizována za účasti čtyř regionálních inspektorátů ČOI Jihočeský a Vysočina, Královéhradecký a Pardubický, Jihomoravský a Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský. Cílem kontrolní akce bylo ověřit, zda solární panely a příslušenství dodávané na tuzemský trh splňují technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh, dále nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh, nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a zákonů č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. Na výrobky se dále vztahují i příslušné technické normy.
V rámci kontrolní akce bylo provedeno celkem 13 kontrol u 12 hospodářských subjektů (1 výrobce, 1 dovozce a 10 distributorů). Porušení právních předpisů bylo zjištěno u všech 12 kontrolovaných hospodářských subjektů. Zkontrolováno bylo celkem 8 výrobků, jednalo se o invertory, mikroinvertory a optimizery. Nedostatky byly zjištěny u všech 8 kontrolovaných výrobků. K technickému testování byly odebrány čtyři typy výrobků, na základě testování byly jako nevyhovující vyhodnoceny tři typy výrobků. Ve všech případech bylo na základě analýzy rizik stanoveno vysoké riziko. Z tohoto důvodu bylo ve všech třech případech rozhodnuto o zákazu dodávání výrobku na trh. Zbývající typ výrobku nebyl testován z důvodu nemožnosti uvést ve zkušebně tento výrobek do provozu.
Na základě zjištěných porušení právních předpisů v dozorové působnosti ČOI byla kontrolovaným osobám uložena sankční opatření ve formě pokut, ve 3 případech v příkazním řízení v celkové výši 12.000 Kč a ve 4 případech ve správním řízení v celkové výši 49.000 Kč. Výsledky kontrolní akce odhalily nedostatky u všech kontrolovaných výrobků, přičemž se jednalo o nedostatky technického i administrativního charakteru. Na výrobku například nebyl uveden výrobce, případně dovozce; nebyla uvedena kontaktní adresa výrobce; chyběl návod a bezpečnostní informace, anebo nebyl přiložen návod a bezpečnostní informace v českém jazyce; případně chyběly kompletní technické údaje. S ohledem na uvedená zjištění bude Česká obchodní inspekce kontrolám těchto výrobků věnovat pozornost i v nadcházejícím období.
Komentáře