Parlament stanovuje ambiciózní cíl EU pro rok 2040: snížení emisí o 90 % a flexibilní přístup k dosažení klimatické neutrality

Zavedení nového klimatického cíle EU pro rok 2040 – snížení emisí o 90 % oproti roku 1990 – představuje klíčový milník na cestě ke klimatické neutralitě do roku 2050. Evropský parlament tento týden schválil svůj vyjednávací mandát a potvrdil, že ekologická transformace musí probíhat ruku v ruce s posilováním konkurenceschopnosti evropského hospodářství.
Poslanci zároveň podpořili flexibilnější přístup, který členským státům umožní dosáhnout stanovených cílů hospodárnějším způsobem. Jednou z těchto flexibilit je možnost využít od roku 2036 až 5 % čistého snížení emisí prostřednictvím vysoce kvalitních mezinárodních uhlíkových kreditů – více, než původně navrhovala Komise.
Parlament také podpořil odložení zavedení systému EU ETS2 o jeden rok, z roku 2027 na 2028. Toto nové schéma se má týkat emisí z budov a silniční dopravy, tedy sektorů, které jsou citlivé na cenové dopady. Poslanci zdůraznili, že EU musí umožnit využití domácího pohlcování uhlíku a dalších nástrojů napříč odvětvími, aby bylo možné snižovat emise co nejefektivněji a současně chránit evropský průmysl i občany. Klíčové dle Parlamentu je, aby klimatická politika podporovala investice, inovace a průmyslovou sílu EU.
K zajištění efektivního plnění nového cíle požaduje Parlament dvouleté hodnoticí cykly. Evropská komise by měla každé dva roky vyhodnocovat technologický pokrok, vývoj globální konkurenceschopnosti, ceny energií i celkovou trajektorii pohlcování uhlíku. Na základě těchto zpráv by mohla navrhovat revize právních předpisů, včetně případné úpravy cíle pro rok 2040. Schválené usnesení otevírá cestu k vyjednávání s členskými státy o konečné podobě legislativy – klíčového dokumentu, který bude určovat směřování evropské klimatické politiky v příštích dvou desetiletích.
