Temelín loni vyrobil nejvíce elektřiny v historii

Přesně 17,38 miliónů MWh elektřiny vyrobila loni Jaderná elektrárna Temelín. Je to 900 tisíc MWh více než v dosud rekordní roce 2017. Za historicky nejvyšším výsledkem stojí především prodloužené palivové cykly, bezpečný a plynulý provoz a průběžné modernizace. Společně s Jadernou elektrárnou Dukovany vůbec poprvé překonala hranici 32 TWh (32 miliónů MWh).
Elektřinu, která by jihočeským českým domácnostem vystačila na přibližně 15 let, vyrobila loni Jaderná elektrárna Temelín. Pro jihočeskou elektrárnu jde o nejvyšší výrobu za 25 let provozu. „Prodlužujeme provoz mezi odstávkami, zvyšujeme efektivitu a elektrárnu průběžně modernizujeme. To vše při zachování vysoké úrovně bezpečnosti. Loni se naše dlouhodobá strategie a systematická práce projevily i ve výrobním výsledku,“ uvedl Petr Měšťan, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.
Výroba v Temelíně se bude meziročně lišit
Objem výroby jihočeské jaderné elektrárny se bude v následujících letech přímo odvíjet od toho, zda půjde o rok s jednou nebo dvěma odstávkami. Na rozdíl od jedné odstávky v loňském roce, čekají letos Temelín odstávky dvě. I proto tento rok energetici předem počítají s nižší výrobou. „V následujících letech bude naše výroba záviset na délce a řazení odstávek. Ty umožňují mimo výměny paliva a rozsáhlých kontrol i realizaci investičních prací a údržby zařízení. Letos nás čeká víc odstávek než loni vlivem posunu palivových cyklů, a to se do výroby samozřejmě propíše. Tedy bude v roce 2026 nižší, nicméně ke konci dekády cílíme na průměrnou roční výrobu přes 32 TWh ročně,“ dodává člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.
Aktuálně je v České republice v provozu pět ze šesti jaderných bloků. Dlouhodobě plánovaná odstávka první dukovanského bloku začala loni 13. prosince a skončit by měla letos v únoru. Ve stejném měsíci se podle plánu odpojí od přenosové soustavy druhý temelínský blok.
