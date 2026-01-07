03/2025

SFŽP vydal pokyny k finančnímu vypořádání 2025 a platebnímu kalendáři 2026

7. 1. 2026| zdroj: SFŽP

book-1750740_640
zdroj: pixabay

V souvislosti s pravidelnou inventurou pohledávek a závazků vydává Státní fond životního prostředí ČR příjemcům podpory tyto pokyny k vypořádání poskytnutých prostředků za rok 2025 v rámci Národního programu Životní prostředí, Národního plánu obnovy a Modernizačního fondu včetně programu Nová zelená úsporám.

Předmětem finančního vypořádání projektů za rok 2025 jsou pouze projekty, kterým byla proplacena podpora ze SFŽP ČR formou zálohy v částce 5 mil. Kč a vyšší a nedošlo u nich do konce roku 2025 ke změně stavu projektu v Agendovém informačním systému SFŽP ČR (AIS) na „Ukončený“. Příjemci podpory u všech ostatních projektů nemají povinnost předkládat formulář finančního vypořádání. V případě neukončených projektů, u nichž došlo k proplacení zálohy 5 mil. Kč a vyšší, obdrží příjemci finanční vypořádání spolu s pokyny prostřednictvím AIS.

Doporučujeme příjemcům podpory tyto zveřejněné pokyny k finančnímu vypořádání vytisknout a založit do složky projektu, u projektů s proplacenou zálohou též vytisknout a založit obdržené finanční vypořádání pro případné budoucí kontroly. SFŽP ČR dále stanovuje, že u projektů, u kterých nebyly vyčerpány všechny prostředky určené na rok 2025 (a to včetně těch, které byly převedeny do roku 2025 z let předcházejících) bude akceptován jejich převod a automaticky navýšen objem vyplácených prostředků pro rok 2026.

V případě projektů s ustanovením o finančně platebním kalendáři ve Smlouvě o poskytnutí podpory, není potřeba finančně platební kalendář pro rok 2026 předkládat.

Další financování projektů v roce 2026 bude probíhat dle disponibilních zdrojů, rozpočtu a schváleného výdajové limitu SFŽP ČR.

