ERÚ upřesňuje provoz bateriových úložišť a dobíjecích stanic v LDS

ERÚ upozorňuje, že s účinností od 01.10.2025 platí pravidla (§ 25b energetického zákona) týkající se provozování zařízení pro ukládání elektřiny a dobíjecích stanic pro elektrická vozidla, provozovatelem přenosové soustavy a provozovateli regionálních a distribučních soustav.
Platí přitom obecný zákaz, podle něhož provozovatelé distribučních soustav nemohou provozovat zařízení pro ukládání elektřiny, ledaže jim ERÚ jejich provoz povolí na základě splnění zákonem vymezených podmínek.
Pokud jde o provozovatele lokálních distribučních soustav, platí následující:
Základní podmínky provozování
I. stávající zařízení
Bylo-li takové zařízení již uvedeno do provozu před 01.10.2025, je třeba o povolení požádat do 01.04.2026.
Pokud provozovatel lokální distribuční soustavy podá do 01.04.2026 žádost o udělení povolení k provozování zařízení pro ukládání energie, je oprávněn provozovat toto zařízení po dobu trvání řízení o udělení povolení. Pokud ERÚ povolení s provozováním zařízení pro ukládání energie neudělí, je provozovatel lokální distribuční soustavy povinen ukončit provoz zařízení pro ukládání energie nejpozději do 6 měsíců od pravomocného skončení řízení o udělení povolení.
II. nová zařízení
Uvedená zařízení uvedená do provozu od 01.10.2025 je možno provozovat pouze na základě povolení ERÚ. Bez povolení je možno provozovat pouze zařízení pro ukládání energie určená pro vlastní potřebu provozovatele, nesouvisející s řízením a provozováním přenosové soustavy nebo distribuční soustavy.
Na co se povolení vztahuje
Pravidla se vztahují na širokou škálu oprávnění provozovatele ve vztahu k těmto zařízením, nejen na jejich provozování, ale i vyvíjení, spravování a provoz. Není tak rozhodná např. skutečnost, zda by zařízení pro ukládání elektřiny bylo provozováno na základě licence či bez licence. Vlastní-li provozovatel distribuční soustavy zařízení pro ukládání energie v rozporu s tímto zákonem, je povinen jej zcizit nejpozději do 1 roku ode dne jejich nabytí.
Jaké jsou podmínky pro získání povolení k provozování zařízení pro ukládání elektřiny
Provozovatel lokální distribuční soustavy může zařízení pro ukládání elektřiny provozovat ve dvojím režimu, pokud prokáže splnění podmínek:
I. jedná-li se o plně integrovaný prvek soustavy
Zařízení pro ukládání elektřiny je plně integrovaným prvkem, pokud je vlastněné provozovatelem soustavy a plní výhradně zákonem dovolený účel, kterým není ukládání elektřiny a její dodávka jiným účastníkům trhu1 .
II. splňuje-li lokální distribuční soustava znaky tzv. uzavřené soustavy, které jsou:
a) soustava slouží k distribuci elektřiny pouze v rámci územně vymezené průmyslové či obchodní zóny,
b) soustava neslouží k distribuci elektřiny do žádného odběrného místa spotřebitele nebo se distribuce elektřiny do odběrných míst spotřebitelů uskutečňuje pouze v zanedbatelném rozsahu v porovnání s distribucí elektřiny zajišťované do odběrných míst ostatních zákazníků
c) provozní nebo výrobní činnosti zákazníků, jejichž odběrná místa jsou připojena k soustavě, spolu navzájem provozně nebo výrobně souvisí nebo je hlavním účelem distribuční soustavy distribuce elektřiny vlastníkovi nebo provozovateli distribuční soustavy nebo členům stejného seskupení osob.
Jaký je režim provozování dobíjecích stanic provozovatelem lokální distribuční soustavy
a) provozovatel distribuční soustavy může provozovat dobíjecí stanici bez povolení, pokud se nejedná o veřejně přístupnou dobíjecí stanici pro elektrická vozidla podle zákona o pohonných hmotách
b) veřejně přístupnou dobíjecí stanici pro elektrická vozidla je možno provozovat na základě povolení ERÚ, je-li prokázáno, že soustava je uzavřenou distribuční soustavou – znaky uzavřené soustavy viz výše.
Komentáře