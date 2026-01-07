Program vlády se v klíčových bodech shoduje s prioritami Hospodářské komory, rozhodující bude reálný výsledek

Programové prohlášení, které dnes na svém zasedání schválila vláda, vykazuje v řadě strategických oblastí významný průnik s dlouhodobými prioritami Hospodářské komory České republiky.
Podle jejího prezidenta Zdeňka Zajíčka panuje největší shoda v oblasti hospodářství, průmyslu a energetiky, zejména v důrazu na dostupné a stabilní ceny energií, na systematické snižování byrokracie, ale také v oblasti dopravy a rozvoje infrastruktury, stavebního práva a zrychlení povolovacích procesů ve stavebnictví.
Hospodářská komora zároveň vítá deklarovaný záměr vlády aktivně prosazovat české národní zájmy v rámci Evropské unie, především v otázkách s přímým dopadem na konkurenceschopnost firem. Komora dlouhodobě upozorňuje na rizika spojená například s rozšiřováním systému emisních povolenek nebo s plošným zákazem spalovacích motorů bez dostupných technologických alternativ, a považuje za správné, že vláda tyto otázky otevírá v evropské debatě.
Shoda mezi vládními prioritami a požadavky podnikatelského sektoru se promítá i do dalších oblastí, které mají přímý dopad na konkurenceschopnost české ekonomiky, jako je podpora hospodářského růstu a investic, digitalizace veřejné správy, podpora vědy, výzkumu a inovací nebo reforma vzdělávacího systému v reakci na dynamické změny na trhu práce.
Podle Hospodářské komory však bude rozhodující, jak rychle a důsledně se podaří vládnímu kabinetu cíle uvedené v programovém prohlášení skutečně naplnit. „Vláda začala hned po svém jmenování aktivně pracovat, což je pozitivní signál. O skutečném výsledku ale rozhoduje až cílová rovina – tedy zda se deklarované priority promění v konkrétní kroky a legislativní změny. Zásadní bude také to, aby vládní ambice byly dlouhodobě udržitelné z pohledu veřejných financí,“ uvedl prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček.
Prezident Hospodářské komory zároveň připomněl, že podnikatelský sektor považuje za důležité, aby vláda ve své politice zohlednila strukturální nedostatek pracovní síly a napjatý trh práce, které spolu s byrokracií a cenami energií patří k hlavním bariérám dalšího rozvoje podnikání v Česku. Hospodářská komora poroto očekává, že tato realita bude promítnuta do širšího nastavení hospodářské, pracovněprávní i migrační politiky a je v tomto ohledu připravena s vládou aktivně spolupracovat.
