Monitoring průmyslové ekologie | 28. 2. - 6. 3. 2026

MONITORING 28. - 2. 3. 2026
Odpady:
Nanoplasty představují ještě větší hrozbu než mikroplasty
Přestože je již dlouho známo, že plasty představují pro životní prostředí problém, teprve v posledních letech se pozornost začala zaměřovat na jejich fragmenty o velmi malých rozměrech. Řeč je o mikroplastech a nanoplastech.
Upozornění pro ohlašovatele do ISPOP v agendě odpadů
CENIA upozorňuje ohlašovatele na blížící se termín ohlašování v agendě Odpadů. Konkrétně se jedná o hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence.
Praha i letos podpoří projekt Reuse na školách, v rámci workshopů naučí veřejnost renovovat oblíbený nábytek
Pražští radní schválili podporu financování oblíbených veřejných opravárenských dílen nábytku pro rok 2026 při projektu Reuse na školách.
Nové limity a odpadové karty. Sběrný dvůr v Klatovech mění provozovatele i systém provozu
Klatovy a Horažďovice zavádějí ve svých sběrných dvorech změny. V Horažďovicích si pro vstup do dvora lidé museli pořídit takzvané odpadové karty, v Klatovech je od neděle čeká změn hned několik.
Ovzduší:
Pohádka o zelené olympiádě. „Čisté“ hry pomohly stvořit nákupy uhlíkových kreditů
Případ olympiády v Miláně a Cortině znovu otevírá debatu o tom, nakolik uhlíkové offsety skutečně snižují emise – a nakolik umožňují firmám vykazovat čistou energii bez toho, aby ji fyzicky odebíraly.
Energie:
Teplárny budou klíčovými hráči v provozování energetických soustav
Česká energetika prochází zásadní proměnou. S rostoucími nároky na flexibilitu, bezpečnost a efektivitu soustav se do popředí dostávají témata, která se bezprostředně dotýkají i teplárenského sektoru.
Evropa loni postavila 19 GW větrných elektráren, vítr kryje 20 % spotřeby elektřiny na kontinentu
V Evropě loni přibylo 19,1 gigawattu větrných elektráren a vítr už pokrývá 20 procent spotřeby elektřiny v EU. Česko naopak patří k nejpomalejším trhům, když připojilo pouze 15 megawattů.
Akcelerační zóny: Příležitost, nebo výzva pro obce? Seminář SMSČR navázal na debatu o dopadech nové legislativy
Sdružení místních samospráv ČR uspořádalo v obci Majetín v Olomouckém kraji odborný seminář věnovaný tématu akceleračních oblastí pro obnovitelné zdroje energie a jejich dopadům na obce, krajinu i kvalitu života obyvatel.
Jedinečný geotermální projekt postoupil v Litoměřicích do další etapy
Unikátní projekt čerpání energie z nitra Země postoupil v Litoměřicích do další fáze. V areálu bývalých kasáren v sousedství výstaviště Zahrada Čech v těchto dnech odborníci hloubí mělké vrty. Zahraniční experti zase testují horninové napětí.
Výroba nízkoemisního vodíku bude v Německu považována za převažující veřejný zájem
Německo plánuje ve snaze o zrychlení rozvoje vodíkového hospodářství klasifikovat projekty zaměřené na výrobu nízkoemisního vodíku jako převažující veřejný zájem. Kromě zeleného vodíku má být tímto způsobem podpořen i rozvoj takzvaného modrého vodíku.
Voda:
Ministerstvo zemědělství bude letos hospodařit s 63 miliardami korun, navýšení půjde na kofinancování evropských programů, lesnictví nebo vodu
Ministerstvo zemědělství navýší investice do oblasti vodního hospodářství a rovněž národní dotační programy Ministerstva.
Brno: Získejte peníze na zelenou střechu a sbírání dešťovky
Chcete ušetřit za vodu nebo mít v létě doma chladněji? O dotaci na vytvoření zelených střech můžete zažádat do 31. října 2026. Výše podpory se pohybuje v rozmezí 700 až 2 000 korun na m2 podle typu střechy.
Čistá voda z Krušných hor putuje do severočeských domácností desítky kilometrů
Skupina Severočeská voda stabilně zajišťuje dodávky pitné vody pro 1,1 milionu obyvatel severních Čech. Voda, která teče z kohoutků v bytech i rodinných domech. Svůj původ má v čisté přírodě Krušných hor.
V Brně vzniknou dvě nové nádrže na ochranu před kontaminací
Dvě významné vodohospodářské stavby pomohou ochránit brněnské řeky před kontaminací ze splaškové kanalizace během přívalových dešťů. U první s názvem Královky vybrala Rada města Brna zhotovitele, u nádrže Červený mlýn zase projektanta.
Chemie:
Výbor pro biocidní přípravky podporuje schválení etanolu v dezinfekčních prostředcích
BPC dospěl k závěru, že etanol může být schválen pro použití v dezinfekčních prostředcích na ruce i v dalších dezinfekčních prostředcích. Výbor nezaujal stanovisko k tomu, zda by etanol měl být považován za karcinogenní nebo reprotoxickou látku.
Životní prostředí a ekologie:
Rok od benzenové havárie v Hustopečích nad Bečvou: sanace pokračuje, monitoring zůstává klíčový
Uplynul rok od mimořádné ekologické havárie v Hustopečích nad Bečvou. Událost měla bezprostřední dopad na kvalitu podzemních a povrchových vod v zasaženém území.
Ústecká univerzita spouští unikátní obor Udržitelnost obnovitelných zdrojů
Nový bakalářský studijní program připraví pro firmy odborníky na zelenou tranzici a energetickou proměnu průmyslu.
Pardubický kraj: Nová krajská koncepce environmentálního vzdělávání klade důraz na systematický rozvoj aktivit
Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pardubického kraje 2026+, která nastavuje směr rozvoje environmentální gramotnosti obyvatel regionu v následujících letech.
Protest před resortem životního prostředí: demonstranti odsoudili „pasivitu vlády“
Před budovou ministerstva životního prostředí v Praze se v pátek odpoledne sešly desítky lidí, aby upozornily na selhávání českého státu v otázkách klimatické krize. Protestující kritizovali mimo jiné pasivitu úřadů a absenci plánu na snížení emisí skleníkových plynů.
Průmysl:
Ministr Karel Havlíček je na pracovní navštěvě Bruselu
První místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček jedná v Bruselu o aktuálním vývoji vnitřního trhu, včetně energetiky, podpoře malých a středních podniků či ochraně spotřebitelů.
Skláři chtějí řešit s ministrem Havlíčkem osvobození od daně pro energeticky náročné obory
Zástupci Českého a moravského sklářského klastru chtějí jednat s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem ohledně osvobození od daně pro energeticky náročné obory.
Čína drží vypínač průmyslu. Amerika hledá cestu, jak ho obejít
Než se ve Washingtonu začalo mluvit o clech a odklonu od vlivu Číny, Peking si pojistil podstatnější věc: schopnost proměnit vzácné zeminy v materiál, který skutečně pohání průmysl.
MONITORING 3. 3. 2026
