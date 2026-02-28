Ústecká univerzita spouští unikátní obor Udržitelnost obnovitelných zdrojů

Nový bakalářský studijní program připraví pro firmy odborníky na zelenou tranzici a energetickou proměnu průmyslu. Jak z odpadu dělat surovinu a šetřit náklady nebo z čeho vyrábět energii po skončení těžby uhlí? Program Udržitelnost obnovitelných zdrojů surovin otevírá Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP).
Ačkoliv výuka začne teprve v září 2026, firmy už teď avizují, že o budoucí absolventy mají enormní zájem. Spolupráce s průmyslem přitom bude pro studenty naprosto zásadní. Organizace budou zadávat témata závěrečných prací přímo na míru svým aktuálním situacím. Studenti tak budou provádět výzkum, který najde okamžité využití v praxi. „Nebudou vznikat práce, na které se jen práší v archivu. Bude to studijní program pro ty, kteří chtějí za sebou vidět jasné výsledky,“ říká garant programu a děkan Fakulty životního prostředí UJEP doc. Pavel Kuráň.
Od pouště v Ománu k ústeckým laboratořím
Vědci na ústecké univerzitě v rámci mezinárodních týmů řeší, jak ze starého oblečení vytvořit novou přízi nebo jak efektivně zrecyklovat lithiové baterie z elektroaut. Právě textil je téma, které děkana Kuráně zasáhlo osobně při jeho cestách: „Když jsem poprvé viděl reálné fotografie z pouště Nairobi s nekonečnou hromadou textilu, kterou tam vyhazuje Evropa, uvědomil jsem si, že to musíme zastavit.“ Ústecký kraj se zbavuje nálepky uhelný. Je skokanem v evropské vědě. Získává 2,5× více prostředků z prestižního výzkumného programu Horizont Evropa než v minulosti. I díky Fakultě životního prostředí UJEP.
Průmyslová proměna v přímém přenosu
Nový studijní program se bude zaměřovat na technickou realitu. „Průmyslová odvětví v Ústeckém kraji budou v následujících letech procházet zásadní transformací, a tito odborníci tak budou pro budoucnost našeho regionu nezbytní hned ze dvou důvodů. Zaprvé se budou ve zdejších firmách na této postupné proměně přímo podílet. Zadruhé se stanou, jako kvalifikovaní experti, atraktivní pracovní silou pro místní zaměstnavatele. A tím se zvyšuje šance, že v Ústeckém kraji zůstanou i po absolvování vysoké školy, což přinese regionu nezanedbatelný ekonomický přínos,“ uvádí Martin Růžička, ředitel úseku pro dekarbonizaci společnosti ORLEN Unipetrol.
Podobně to vidí i Jan Harnych, projektový manažer společností ČEZ a GEOMET: „Spolupráce nám umožní připravit studenty v moderních odvětvích, jako jsou technologie uchovávání energie, využití obnovitelných zdrojů a využití a zpracování strategických surovin včetně lithia. Očekáváme, že poptávka po odbornících s tímto zaměřením poroste. V projektech, které ČEZ připravuje v Ústeckém kraji, chceme odborně vzdělané zaměstnance z regionu. Proto nám spolupráce s UJEP dává velký smysl.“
35 let zkušeností
Fakulta životního prostředí UJEP letos slaví 35 let své existence. Její historie je úzce spjatá s osudem severních Čech. Vznikla v roce 1991, aby pomohla obnovit krajinu zničenou tehdejším průmyslem – lesy tehdy decimovaly kyselé deště a znečištěný vzduch byl každodenní realitou. „Moderní ochrana životního prostředí je především o vědě a nasazení špičkových technologií přímo do terénu,“ dodává děkan doc. Pavel Kuráň.
