Paletové oviny a pásky byly vyňaty z režimu 100 % reuse v PPWR

Evropská komise dne 25. února 2026 přijala delegované rozhodnutí, kterým vyjímá paletové ovinovací fólie a páskování z povinnosti 100 % opětovného použití podle čl. 29 odst. 2 a 3 nařízení (EU) 2025/40. Výjimka se vztahuje na vybrané přepravní scénáře a současně znamená, že se tato použití nezapočítávají do kvót podle čl. 29 odst. 1.
Evropská komise tak doplnila režim stanovený nařízením o obalech a obalových odpadech (PPWR) a zpřesnila rozsah povinností týkajících se transportních obalů. Nově přijatý delegovaný akt se týká paletových ovinovacích materiálů (pallet wrappings) a páskování (straps) používaných ke stabilizaci a ochraně zboží na paletách během přepravy a vyjímá je z režimu výlučného reuse podle čl. 29 odst. 2 a 3.
Co přesně se mění
Článek 29 odst. 2 a 3 PPWR stanoví, že určité formáty transportních obalů musí být v konkrétních přepravních scénářích vždy opakovaně použitelné – tedy fakticky ve 100 % případů. Povinnost se týká zejména:
- přepravy v rámci stejné společnosti (mezi provozovnami),
- přepravy mezi propojenými nebo partnerskými podniky v EU,
- dodávek v rámci téhož členského státu.
Nově přijatý delegovaný akt stanoví, že pokud jde o paletové ovinovací materiály a páskování sloužící ke stabilizaci a ochraně zboží, tato 100 % reuse povinnost se na ně v uvedených scénářích neuplatní. Právním základem je čl. 29 odst. 18 písm. a) PPWR, který Komisi umožňuje přijmout další výjimky, pokud jsou odůvodněny specifickými ekonomickými omezeními v daném sektoru.
Argumentace Komise: nepřiměřené náklady a technologická omezení
Komise ve svém odůvodnění připouští, že opakovaně použitelné varianty paletového ovinování i páskování existují. Zároveň však konstatuje, že jejich plošné a výhradní zavedení ve všech situacích podle čl. 29 odst. 2–3 by znamenalo pro řadu podniků nepřiměřené adaptační náklady.
Konkrétně jde zejména o:
- redesign a úpravy balicích linek,
- investice do automatizovaných reuse systémů, které zatím nejsou dostatečně technologicky vyspělé,
- úpravy IT systémů a provozních procesů,
- provozní reorganizaci s potenciálním rizikem narušení dodavatelských řetězců.
Podle Komise by okamžité vynucení výhradního reuse mohlo vést k významné ekonomické zátěži bez odpovídajícího přínosu v aktuální fázi technologického rozvoje těchto řešení.
Důležitý právní aspekt: vztah ke kvótám podle čl. 29 odst. 1
Delegované rozhodnutí obsahuje podstatnou právní souvislost. Pokud jsou paletové oviny a pásky vyňaty z rozsahu čl. 29 odst. 2 a 3, neuplatní se na tato použití ani započítávání do kvót podle čl. 29 odst. 1. To znamená, že v uvedených přepravních scénářích se tyto formáty nezahrnují do výpočtu 40 % reuse cíle. Pro dané použití jsou tedy mimo režim kvót stanovených v článku 29.
Co zůstává beze změny
Celková architektura PPWR zůstává zachována. Od 1. ledna 2030 budou hospodářské subjekty nadále povinny zajistit, aby alespoň 40 % relevantních formátů transportních a vybraných prodejních obalů bylo opakovaně použitelné v rámci reuse systémů. Palety, přepravky, boxy, IBC kontejnery a další transportní formáty zůstávají plně v rozsahu povinností. Výjimka se týká výhradně paletových ovinovacích materiálů a páskování používaných ke stabilizaci nákladu v konkrétně vymezených scénářích.
Účinnost rozhodnutí
Delegované rozhodnutí vstoupí v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie. Přijatý akt tak představuje cílenou a úzce vymezenou úpravu v rámci implementace PPWR. Strategický směr směrem k posilování reuse systémů zůstává zachován, současně však Komise reflektuje ekonomické a technologické limity specifických segmentů trhu.
