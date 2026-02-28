Ministerstvo zemědělství bude letos hospodařit s 63 miliardami korun, navýšení půjde na kofinancování evropských programů, lesnictví nebo vodu

Díky navýšení původně navrženého rozpočtu na letošní rok bude moci Ministerstvo zemědělství (MZe) pokrýt mandatorní výdaje na kofinancování evropských investičních programů. Doplatí také část neproplacených podpor pro soukromé vlastníky lesů. Navýší se i investice do oblasti vodního hospodářství a rovněž národní dotační programy Ministerstva.
„Bohužel jsem Ministerstvo zemědělství převzal ve velmi podfinancovaném stavu. V rozpočtu chybělo minimálně šest miliard korun na kofinancování evropských programů. Tyto výdaje původní návrh rozpočtu, připravený předchozí vládou, neobsahoval, přestože jde o povinné kofinancování z národního rozpočtu, ke kterému se Česká republika zavázala,“ řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán. Pokud by MZe tyto prostředky nezajistilo, hrozilo by zastavení čerpání evropských podpor v řádu miliard korun.
Dojednané navýšení rozpočtu MZe umožní také navýšit rozpočet na strategické vodohospodářské stavby a další podpory v oblasti vody, které patří mezi priority ministra. „Oblast vodního hospodářství posílíme o 800 milionů korun. Do lesnictví půjde oproti původnímu návrhu rozpočtu o 600 milionů korun více, což nám umožní alespoň částečně pokrýt dluh, který v minulosti vznikl u výplaty podpor soukromým vlastníkům lesů,“ uvedl ministr Šebestyán.
Ministerstvo také v rámci hledání vnitřních úspor ušetří zhruba 750 milionů korun. V rámci převodů uvnitř rozpočtu MZe budou také posíleny prostředky na národní dotační programy. Celkem tak zemědělci, včelaři, ovocnáři nebo potravináři získají 4 miliardy korun. „Velká část z těchto podpor půjde na zlepšování podmínek v chovech hospodářských zvířat. Z národních titulů ale podporujeme i činnost včelařů, potravinových bank nebo ovocnářů. Po několika letech se také otevře program na podporu zpracování zemědělských produktů. Jde o důležité investice, které nám pomohou zvýšit přidanou hodnotu. Naším cílem je, abychom místo vývozu jednoduchých komodit, jako jsou obiloviny, živá zvířata nebo mléko a dovozu hotových potravin, tyto komodity zpracovali v tuzemsku a na trh dodali hotové potraviny,“ řekl ministr Šebestyán. Pravidla tohoto programu nyní MZe připravuje, o konkrétním zacílení podpor ještě není rozhodnuto.
MZe bude v dalších dnech ještě upravovat vnitřní strukturu rozpočtu resortu, může tak dojít ještě k dílčím přesunům a úpravě konečných částek na jednotlivé oblasti výdajů. Finální podobu vnitřní struktury rozpočtu chce mít MZe hotovou zhruba za týden.
Komentáře