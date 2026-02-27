Ministr Karel Havlíček je na pracovní navštěvě Bruselu

První místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček jedná v Bruselu o aktuálním vývoji vnitřního trhu, včetně energetiky, podpoře malých a středních podniků či ochraně spotřebitelů. Ve čtvrtek 26. února povede českou delegaci na Radě pro konkurenceschopnost.
Ministři států Evropské unie mají na tzv. Competu mimo jiné probrat Evropský fond pro konkurenceschopnost či Výroční zprávu o vnitřním trhu a konkurenceschopnosti za rok 2025. Předpokládá se i diskuze o posílení průmyslové odolnosti či téma odstraňování překážek na vnitřním trhu.
Karel Havlíček, kterého na pracovní cestě mimo jiné doprovází vládní zmocněnec pro umělou inteligenci Lukáš Kačena, se má v Bruselu setkat s eurokomisaři Marošem Šefčovičem a Hennou Virkkunenem. Také bilaterálně jednat se svým francouzským protějškem ministrem Sébastianem Martinem, rakouským ministrem Wolfgangem Hattmannsdorferem či rumunským ministrem Irineauem Darauem. Rovněž vystoupí na konferenci Digitální Evropa v panelu o budoucnosti umělé inteligence a energetiky v Evropě.
Komentáře