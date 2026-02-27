Upozornění pro ohlašovatele do ISPOP v agendě odpadů

CENIA upozorňuje ohlašovatele na blížící se termín ohlašování v agendě Odpadů. Konkrétně se jedná o hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence (F_ODP_PROD; F_ODP_PROD_AV; F_ODP_PROD_EL).
Hlášení je nutné ohlásit prostřednictvím systému ISPOP příslušnému ověřovateli ORP v zákonném termínu do 28.2. Upozorňujeme na posun termínu ohlášení na první následující pracovní den, tj. na 2.3.2026! V případě vzniklých dotazů při vyplňování hlášení o odpadech využijte telefonickou podporu, která je dostupná každý pracovní den v časovém rozhraní 9:00 – 15:00 na telefonním čísle 490 522 550.
Případně můžete využít písemnou podporu podpora.cenia.cz a to například v případě obsáhlejších dotazů nebo mimo pracovní dobu telefonické podpory.
