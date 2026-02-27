Výbor pro biocidní přípravky podporuje schválení etanolu v dezinfekčních prostředcích

BPC dospěl k závěru, že etanol může být schválen pro použití v dezinfekčních prostředcích na ruce i v dalších dezinfekčních prostředcích. Výbor nezaujal stanovisko k tomu, zda by etanol měl být považován za karcinogenní nebo reprotoxickou látku.
Na únorovém zasedání přijal Výbor pro biocidní přípravky (BPC) agentury ECHA stanoviska podporující schválení etanolu jako účinné látky v následujících typech přípravků:
- typ 1: Hygienické prostředky, jako jsou dezinfekční prostředky na ruce;
- typ 2: Dezinfekční prostředky a algicidy, které nejsou určeny pro přímý kontakt s lidmi nebo zvířaty;
- typ 4: Přípravky používané v oblasti potravin a krmiv.
Ve svých stanoviscích výbor dospěl k závěru, že pro všechna použití v těchto typech výrobků bylo prokázáno bezpečné použití etanolu. BPC nedospěl k závěru ohledně karcinogenních nebo reprodukčních vlastností etanolu, a proto nebyla navržena nová klasifikace nebezpečnosti.
Faktory, které bránily jasnému závěru o nebezpečnosti etanolu:
- Přestože byla dokumentace žadatele považována za úplnou, neobsahuje údaje o dermální expozici jako klíčové cesty expozice biocidním přípravkům. Dostupné údaje o inhalaci nebyly provedeny v souladu se standardními pokyny;
- Většina důkazů týkajících se karcinogenních a reprotoxických vlastností etanolu pochází z dobrovolné orální konzumace alkoholických nápojů, což není relevantní pro rozhodnutí ohledně uvedených biocidních použití;
- Probíhají nové studie o cestách expozice, které by bylo potřeba zohlednit před stanovením karcinogenních nebo reprodukčně toxických vlastností. Čekání na výsledky studií by mohlo výrazně zpozdit schvalovací proces.
Po přijetí výborem BPC zašle ECHA stanovisko Evropské komisi, která připraví návrh prováděcího nařízení, v němž navrhne schválení nebo neschválení látky. Tento návrh bude předložen členským státům EU k hlasování ve Stálém výboru pro biocidní přípravky. Pokud bude návrh podpořen, Komise rozhodnutí formálně přijme a stane se právně závazným.
Pokud bude etanol schválen, mohou být biocidní přípravky obsahující etanol povoleny podle nařízení o biocidních přípravcích. Pokud nebude schválen, musí být přípravky obsahující tuto látku staženy z trhu EU během příslušných přechodných období.
