03/2025

Nanoplasty představují ještě větší hrozbu než mikroplasty

27. 2. 2026

soren-funk-jQuky0VINAI-unsplash
zdroj: unsplash.com

Přestože je již dlouho známo, že plasty představují pro životní prostředí problém, teprve v posledních letech se pozornost začala zaměřovat na jejich fragmenty o velmi malých rozměrech. Řeč je o mikroplastech a nanoplastech.

Problematika mikroplastů a jaké následky má jejich přítomnost na životním prostředí se v posledních letech dostává do popředí vědeckého i veřejného zájmu. Důvodem pro jejich přehlížení byla mimo jiné i skutečnost, že chyběly vhodné analytické postupy umožňující jejich spolehlivou identifikaci a kvantifikaci. S rozvojem metodiky se ukázalo, že mikroplasty jsou schopné dálkového transportu a dostávají se i do velmi odlehlých oblastí planety, které jsou od jejich původních zdrojů velmi vzdálené. To vyvolává oprávněné obavy a zvyšuje tlak na řešení problému.

Chybí jednotné metody měření mikroplastů

