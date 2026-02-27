Nanoplasty představují ještě větší hrozbu než mikroplasty

Přestože je již dlouho známo, že plasty představují pro životní prostředí problém, teprve v posledních letech se pozornost začala zaměřovat na jejich fragmenty o velmi malých rozměrech. Řeč je o mikroplastech a nanoplastech.
Problematika mikroplastů a jaké následky má jejich přítomnost na životním prostředí se v posledních letech dostává do popředí vědeckého i veřejného zájmu. Důvodem pro jejich přehlížení byla mimo jiné i skutečnost, že chyběly vhodné analytické postupy umožňující jejich spolehlivou identifikaci a kvantifikaci. S rozvojem metodiky se ukázalo, že mikroplasty jsou schopné dálkového transportu a dostávají se i do velmi odlehlých oblastí planety, které jsou od jejich původních zdrojů velmi vzdálené. To vyvolává oprávněné obavy a zvyšuje tlak na řešení problému.
Chybí jednotné metody měření mikroplastů
