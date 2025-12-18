Povodí Vltavy v lednu představí veřejné zakázky na rok 2026

Státní podnik Povodí Vltavy představí dne 21. ledna 2026 plánované podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce. Jednání se uskuteční v sídle generálního ředitelství Povodí Vltavy od 10.00 hod. Účelem je seznámit potenciální dodavatele o záměru zadat konkrétní veřejné zakázky v průběhu následujícího kalendářního roku.
Přihlášku k účasti je možné podat prostřednictvím předepsaného formuláře. Vyplněnou a podepsanou přihlášku doručí dodavatelé na e-mailovou adresu kontaktní osoby zadavatele (marcela.rychtarikova@pvl.cz), nejpozději do 15. ledna 2026, 10.00 hod.
Na profilu zadavatele (Veřejné zakázky - E-ZAK MZE) je ke stažení kromě přihlášky také výzva k účasti na představení s podrobnými podmínkami a organizačními pokyny. „Účelem představení plánovaných veřejných zakázek dříve, než dojde k jejich samotnému vypsání, je stručně seznámit potenciální dodavatele s údaji o druhu, předpokládané hodnotě, plánované době realizace, místu plnění a předmětu veřejné zakázky tak, aby se mohli na danou zakázku připravit s ohledem na jejich profesní zaměření a dodavatelské kapacity v průběhu roku. V minulých letech jsme již takové představení plánovaných veřejných zakázek uspořádali a vždy se tato akce, která odpovídá principům odpovědného zadávání, ke kterým se náš podnik dlouhodobě hlásí, setkala s velkým zájmem ze strany potenciálních uchazečů,“ říká v této souvislosti generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.
„Představení plánovaných veřejných zakázek pro rok 2026 však není předběžnou tržní konzultací ani výzvou k vyjádření předběžného zájmu, a nejedná se ani o výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku,“ upřesňuje Tomáš Havlíček, ředitel sekce investiční Povodí Vltavy, který veřejné zakázky pro rok 2026 představí.
Na území o celkové rozloze 28 708 km2 spravuje státní podnik Povodí Vltavy téměř 22 000 km vodních toků v hydrologickém povodí Vltavy a v dalších vymezených hydrologických povodích, z toho je 5 539 km významných vodních toků, přes 12 000 km určených drobných vodních toků a dalších téměř 4 300 km neurčených drobných vodních toků. Dále má právo hospodařit se 114 vodními nádržemi a 10 poldry, z toho je 31 významných vodních nádrží, s 21 plavebními komorami na Vltavské vodní cestě, 48 pohyblivými a 301 pevnými jezy a s 21 malými vodními elektrárnami.
