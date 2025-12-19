03/2025

Vedením MŽP byl pověřen Petr Macinka, představil priority resortu

19. 12. 2025| zdroj: MŽP0

nature-6471727_640
zdroj: pixbay

Předseda vlády v pondělí 15. prosince 2025 pověřil vedením Ministerstva životního prostředí Petra Macinku, kterého krátce předtím na Pražském hradě jmenoval ministrem zahraničních věcí prezident Petr Pavel. Nový ministr považuje za podstatné přinést do resortu životního prostředí pragmatický a vyvážený přístup, jehož nedílnou součástí je ochrana přírody.

„V následujících čtyřech letech vnímám jako důležité, aby se na resortu životního prostředí podařilo zjednodušit administrativu při povolovacích řízeních, samozřejmě při zachování odpovědného pohledu na dopady na životní prostředí. Budeme chtít také racionalizovat některé zelené politiky, které podle našeho názoru zašly příliš daleko, a přesunout důraz na ochranu přírody – méně se snažit bojovat s klimatem a více chránit naši krajinu,“ uvedl k resortním prioritám nový ministr životního prostředí Petr Macinka (Motoristé sobě).

