Evropský balíček sítí má zlevnit energii a zajistit bezpečnou dodávku

Evropská komise představila Evropský balíček sítí (European Grids Package) a iniciativu Energy Highways, jejichž cílem je modernizace a rozšíření energetické infrastruktury v celé EU. Nová opatření umožní efektivní tok energie napříč členskými státy, integraci levnější čisté energie a podporu elektrifikace, což pomůže snížit ceny energie a zajistit dostupné bydlení pro všechny Evropany. Současně podpoří energetickou nezávislost Evropy a snížení závislosti na ruských dodávkách energie.
Balíček sítí přináší nový evropský přístup k plánování energetické infrastruktury a zrychluje povolovací procesy. Zároveň zajišťuje spravedlivé rozdělení nákladů u projektů přesahujících hranice států a umožňuje lepší využití stávající infrastruktury. Balíček také podporuje rozvoj nových sítí a fyzické infrastruktury napříč EU, včetně rychlého nasazení projektů kritických pro dokončení Energetické unie.
Komise navrhuje nové způsoby financování, například sdílení nákladů a slučování projektů, aby byla investice transparentní a férová a aby nedocházelo k neúměrnému zatížení místních spotřebitelů. Speciální finanční nástroje, jako jsou special purpose vehicles, mají usnadnit získávání soukromých investic. Osm energetických dálnic (Energy Highways) identifikovaných jako prioritní projekty dostane okamžitou podporu a politickou koordinaci na úrovni EU i členských států.
Legislativní návrhy nyní putují do Evropského parlamentu a Rady EU. Komise bude současně spolupracovat s členskými státy a zainteresovanými subjekty na realizaci klíčových přeshraničních projektů, včetně obnovitelných zdrojů, skladování energie a dobíjecích stanic. Zvýšení investic je nezbytné – např. průměrné ceny elektřiny pro průmysl v EU jsou stále výrazně vyšší než v USA či Číně, což je částečně způsobeno nedostatečnou integrací a modernizací energetické infrastruktury.
