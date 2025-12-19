Ministerstvo zemědělství předkládá informace o stavu vodních zdrojů za listopad 2025

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě měsíčních dat.
Listopad 2025 na území ČR hodnotíme jako teplotně i srážkově normální měsíc. V průměru na našem území spadlo 49 mm srážek (109 % srážkového normálu 1991–2020). Výraznější srážky se vyskytovaly pouze v několika dnech. Prostorové rozložení srážek za listopad bylo velmi nerovnoměrné. Zatímco na území Moravy a Slezska spadlo v průměru 61 mm srážek (136 % normálu), na území Čech to bylo pouze 43 mm (96 % normálu).
Z odtokového hlediska byl listopad ve většině povodích převážně průměrným měsícem. Nejvíce vody odteklo Olší (150 % QXI), dále Odrou (115 % QXI) a Moravou (111 % QXI), o něco méně pak Dyjí (85 % QXI) a Labem (79 % QXI), a podprůměrné hodnoty vykazovala Vltava (65 % QXI). Celkově byly průměrné listopadové průtoky nejčastěji v rozmezí od 40 do 140 % QXI.
Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu měsíce převážně setrvalé nebo na pozvolném poklesu. Celkově se hladiny toků pohybovaly na začátku měsíce od −15 do +15 cm, postupně byly toky převážně setrvalé nebo mírně rozkolísané a na konci měsíce se hladiny pohybovaly od −10 do +10 cm. V průběhu listopadu se snižovaly také vodnosti na tocích. Žádné SPA se nevyskytovaly.
Za měsíc listopad bylo z vodních nádrží nadlepšeno přes 28 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku 2025 bylo z vodních nádrží nadlepšeno tedy celkem přes 543 mil. m3. Za měsíc listopad došlo rovněž k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl. V součtu za všechny státní podniky Povodí celkem bylo akumulováno 32 mil. m3, od začátku roku 2025 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno 419 mil. m3.
Vybrané významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 40–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.
Informační zpráva o hydrologické situaci za listopad 2025
Komentáře