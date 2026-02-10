Ve Vídni zužitkují energii z odpadu hned třikrát

Rakouská metropole je na své cestě k uhlíkové neutralitě opět o krok dál. Spittelau, jedna z nejefektivnějších evropských spaloven, dokáže s novým čerpadlem využívat energii z odpadu téměř bezezbytku a ekologicky vytápět dalších 16 000 domácností. Modernizace za 40 milionů eur zvýší účinnost zařízení na 95 % a ročně ušetří 22 000 tun CO2. Podobná technologie je ve světě stále ojedinělá.
Městská spalovna Spittelau ve vídeňském obvodu Alsergrund zaujme nejen svou barevnou fasádou od Friedensreicha Hundertwassera, ale i inovativním využíváním odpadu. Nedávno uvedla do provozu velké tepelné čerpadlo, které zachycuje odpadní teplo uvolněné při čištění spalin. Téměř beze ztrát jej pak přeměňuje na energii k vytápění a ohřevu vody až pro 16 000 domácností. Díky tomuto zařízení, které váží zhruba jako 27 dospělých slonů, může Spittelau zajistit teplo pro téměř 76 000 vídeňských domácností.
Po elektrárně Simmering a čistírně odpadních vod ebswien se jedná již o třetí obdobné čerpadlo městské energetické společnosti Wien Energie. Tato modernizace, která vyšla na 40 milionů eur, každoročně sníží emise o 22 000 tun CO2 a zvýší účinnost celého komplexu na více než 95 %. Podle vedení Wien Energie se tak Spittelau, kde se ročně zpracuje na 250 000 tun odpadu, řadí mezi nejefektivnější spalovny v Evropě.
Princip nové technologie spočívá v maximálním využití energie z odpadu. Při spalování vznikají horké spaliny, které ohřívají vodu a mění ji na páru. Ta pohání turbínu propojenou s generátorem a vyrábí elektřinu. Zbylé teplo pak výměníky přenáší do městské sítě dálkového vytápění. Spaliny následně projdou vícestupňovou úpravou. Při mokrém čištění absorbuje voda jejich teplo a ohřívá se. Zachycená energie přitom slouží jako zdroj pro čerpadlo poháněné zelenou elektřinou. Díky tomuto systému lze energii z odpadu zpracovat dokonce třikrát. Podobná zařízení fungují v Evropě jen na několika místech, např. v Basileji, Kodani či Hamburku.
Při dekarbonizaci Vídně hraje dálkové vytápění klíčovou roli. Jeho podíl na celkové spotřebě tepla má do roku 2040 vzrůst ze 40 na 56 %. V té době se má výroba tepla ve městě opírat o čtyři pilíře: velká tepelná čerpadla a odpadní teplo (31 %), hlubinnou geotermii (26 %), obnovitelné kogenerační jednotky a kotle (22 %) a spalování odpadu (21 %).
Wien Energie už dnes využívá odpadní teplo z různých zdrojů, např. z výrobny cukrovinek Manner, termálních lázní Therme Wien nebo datového centra Digital Realty ve Floridsdorfu. Do roku 2030 chce přibližně 57 % dálkového vytápění pokrýt z obnovitelných zdrojů a odpadního tepla. Do této oblasti se proto chystá investovat 660 milionů eur.
