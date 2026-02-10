Nová povinnost ohlašování minimálních vzdáleností stacionárních zdrojů ovzduší od roku 2026

Upozorňujeme, že v novele zákonač. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší byl s platností od 1.1.2026 zaveden nový nástroj za účelem ochrany ovzduší před tuhými znečišťující látkami a zápachem, který stanovuje tzv. minimální vzdálenosti mezi stacionárními zdroji (vyjmenovanými v příloze č. 2a tohoto zákona) a vybranými plochami vymezenými v územním plánu.
Tuto tzv. „minimální vzdálenost“ je nutné nově ohlašovat přes formulář souhrnné provozní evidence (F_OVZ_SPE). V systému CRŽP, ze kterého se čerpají data do zmíněného formuláře, je proto nově zřízena možnost založit u provozovny ovzduší zdroj s minimální vzdáleností. Založením zdroje, pro který jsou stanoveny minimální vzdálenosti, je současně splněna povinnost ohlásit údaje o těchto zdrojích pomocí souhrnné provozní evidence (F_OVZ_SPE) dle přílohy č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování.
Podrobnější pokyny jsou uvedeny v průvodci dostupném na webových stránkách Centrálního registru životního prostředí.
