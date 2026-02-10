03/2025

Česko a Británie posilují ekonomické partnerství. Ministr Havlíček jednal s velvyslancem Fieldem o obchodu, obranném průmyslu a jádru

10. 2. 2026| zdroj: MPO0

nerivill-british-flag-1907933_640
zdroj: pixabay

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček se ve středu setkal s velvyslancem Spojeného království Matthewem Fieldem. Jednali spolu o jaderné energetice se zaměřením na malé modulární reaktory (SMR), spolupráci v obranném průmyslu a rozvoj bilaterálního obchodu, který i po brexitu vykazuje pozoruhodnou stabilitu. Ministr Havlíček také potvrdil český zájem zjednodušit obchod prostřednictvím dohody o společném sanitárním prostoru.

„Naší prioritou je, aby se české firmy staly pevnou součástí globálního dodavatelského řetězce Rolls-Royce SMR. Nejde jen o energetickou bezpečnost, ale i o obrovskou příležitost pro náš průmysl podílet se na této moderní technologii,“ říká 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Příprava projektů postupuje, mezivládní spolupráce byla zahájena, stejně tak jako spolupráce při licencování zařízení.“

Česko-britská spolupráce se týká také obranného sektoru. Ministr Havlíček vyzdvihl mimo jiné roli platformy Defense Hub agentury CzechInvest, která akceleruje i britské startupy. Projekt zároveň propojuje startupy s českým a aliančním obranným průmyslem, armádními partnery a specializovanými kapitálovými fondy. Právě to vytváří prostor pro další rozvoj česko-britské spolupráce, vznik mezinárodních konsorcií a navazující aktivity v rámci NATO a EU.

“Česká republika je pro Spojené království významným obchodním partnerem. Těší mě, že náš vzájemný obchod nadále roste, což odráží i naše úsilí o odstraňování tržních bariér a prohlubování ekonomické spolupráce,” říká velvyslanec Spojeného království Matthew Field a dodává: “V posledních letech jsme dosáhli výrazného pokroku, zejména díky strategickým projektům, jako je spolupráce na SMR mezi Rolls-Royce SMR a ČEZ. Povzbuzující je také skutečnost, že stále více českých investorů si vybírá britský trh jako svou destinaci.” V otázkách mezinárodního obchodu ČR podporuje uzavření dohody o společném sanitárním a fytosanitárním prostoru (SPS), která by výrazně usnadnila vývoz agro-potravinářských produktů snížením administrativní zátěže.

K připravované evropské strategii „Made in EU“ ministr Havlíček zdůraznil, že ČR považuje za důležité, aby neměla negativní dopad na podniky legálně usazené v EU, které zde vytváří přidanou hodnotu, ani na fungování hodnotových řetězců s důvěryhodnými třetími zeměmi. Zachování otevřenosti vnitřního trhu a investiční atraktivity EU je podle ČR nutné nejen z hlediska hospodářské soutěže, ale také s ohledem na stabilitu a odolnost evropského průmyslového ekosystému.

Ekonomické vztahy mezi Českou republikou a Spojeným královstvím zůstávají silné a odolné. V roce 2024 dosáhl vzájemný obchod se zbožím hodnoty téměř 14 miliard EUR a předběžné údaje za rok 2025 naznačují udržení této vysoké úrovně. Spojené království se v českém exportu posunulo na 5. místo, je tak jedním z nejdůležitějších globálních partnerů ČR.

